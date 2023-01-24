15 عرضاً مبهراً في «تومورولاند» بدبي

المصدر: دبي ــــ البيان

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تنطلق النسخة الرابعة من مهرجان تومورولاند، 28 يناير الجاري في منتجع «تيرا سوليس دبي» في رؤية دبي التراثية. ويتضمن المهرجان الحفل الرقمي الجديد وغير المسبوق الذي يحمل عنوان «أدسندو: مقدمة رقمية».

ويشمل المهرجان أعمالاً فنية لمئات الفنانين البارزين من مختلف أنحاء العالم، والذين سيقدمون لمحبي الموسيقى والفنون أكثر من 15 عرضاً مبهراً.

يحفل المهرجان بمجموعة من الفنون الرقمية، وبمشاركة نخبة من منسقي الأغاني «الدي جي» وسط مشهدية فنون رقمية مذهلة وعروض مباشرة تقام في «تيرا سوليس دبي»، والتي تشكل فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة لم يسبق لها مثيل.