دبي أوبرا تستضيف «ماتيلدا» أكتوبر القادم

المصدر: دبي – البيان

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تستقبل دبي أوبرا في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر القادم المسرحية الغنائية الشهيرة «ماتيلدا»، العمل العالمي الحاصل على الجوائز المرموقة والذي تقدمه شركة رويال شكسبير، والمستوحى من الكتاب المحبوب للمؤلف الشهير روالد دال.

تقدم مسرحية «ماتيلدا» الغنائية بسيناريو دينيس كيلي والأغاني الأصلية التي أعدّها تيم منتشن، وتروي قصة فتاة صغيرة استثنائية تتمتع بخيال خصب وذهن متّقد، مما يمكنها من اتخاذ موقف قوي لتغيّر مصيرها بنفسها.

وحصلت المسرحية المحبوبة على أكثر من 99 جائزة عالمية، منها 24 جائزة لأفضل مسرحية غنائية، كما أنها تعرض الآن للعام الثاني عشر في لندن حيث تواصل إبهاج الجمهور من مختلف الأعمار.

وافتتح إنتاج المسرحية الغنائية في نيويورك يوم 11 أبريل 2013 في مسرح شوبرت ببرودواي، لتحصل على إعجاب هائل وتظهر في 10 قوائم لأفضل عشرة أعمال مسرحية للعام 2013، إلى جانب الحصول على المركز الأول في قائمة مجلة تايم لأفضل عرض خلال العام.

وضمن جوائز لورنس أوليفييه عام 2012، حازت مسرحية «ماتيلدا» على رقم قياسي بلغ سبع جوائز، كما تألقت في سماء برودواي عند فوزها بأربع من جوائز توني وبلقب التميز من جوائز توني والذي حصلت عليه كل من الفتيات الأربع اللاتي أدّين دور البطولة.