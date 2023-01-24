الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن القائمة الطويلة وأسماء لجنة التحكيم

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2023، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي، حيث تتضمن القائمة 16 رواية.

تشتمل القائمة الطويلة للجائزة على كتاب من تسع دول عربية، تتراوح أعمارهم بين 40 و77 عاماً، وتعالج رواياتهم قضايا متنوعة، من الهجرة وتجربة المنفى واللجوء، إلى العلاقات الإنسانية، سواء منها العابر أم العميق. كما تستكشف الروايات عالم الطفولة وتجارب التحول من الطفولة إلى النضج، مظهرة من خلال ذلك الاضطرابات السياسية المتشعبة وشتى الصراعات الفردية والجماعية.

في الروايات نجد السخرية والواقعية السحرية والديستوبيا والرمزية، كما نجد محاولات لاستثمار التراث الشعبي والحكايات الشفاهية من أجل فهم القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة. تسعى شخصيات عدة في هذه الأعمال إلى تدوين الأحداث التاريخية والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخ الأسري العائد إلى أزمنة ماضية، إلى جانب الهوس بفعل الإبداع نفسه. ومن المجازات المتكررة في هذه الروايات، صورة الأرشيف الذي يرمز للرقابة وسيطرتها على حياة المواطنين. وثمة نماذج متعددة تبين التوترات المصاغة بحذق بين الحدود المشتركة لكل من التاريخ والقصص والسيرة.

جرى اختيار القائمة الطويلة من لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب والروائي المغربي محمد الأشعري، وعضوية كل من ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية.

شهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كتاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، وهم عائشة إبراهيم (القائمة الطويلة عام 2020 عن «حرب الغزالة»)؛ أزهر جرجيس (القائمة الطويلة عام 2020 عن «النوم في حقل الكرز»)؛ لينا هويان الحسن (القائمة القصيرة عام 2015 عن «ألماس ونساء») والتي شاركت في ندوة الجائزة (ورشة للكتابة الإبداعية)؛ نشوى بن شتوان (القائمة القصيرة عام 2017 عن «زرايب العبيد»)؛ ميرال الطحاوي (القائمة القصيرة عام 2011 عن «بروكلين هايتس»)؛ أحمد عبد اللطيف (القائمة الطويلة عام 2018 عن «حصن التراب»)؛ وناصر عراق (القائمة القصيرة عام 2012 عن «العاطل»).

كما شهدت هذه الدورة وصول تسعة كتاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، الصديق حاج أحمد، مي التلمساني، قاسم توفيق، سوسن جميل حسن، ربيعة ريحان، فاطمة عبد الحميد، أحمد الفخراني، زهران القاسمي، ومحمد الهرادي.