مشاريع الأمل تعلن عن بث الموسم الثاني من برنامج بيبان على قناة دبي في 20 يناير 2023

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بيبان وهو برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال ينتج من قبل مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل عن عرض الموسم الثاني بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وموطن ريادة الأعمال في الإمارات ابتداءً من يوم الجمعة 20 يناير 2023، وذلك في الساعة العاشرة والنصف مساءً على قناة دبي.

ويعرض من خلال برنامج بيبان رواد الأعمال من مختلف الوطن العربي مشاريعهم الواعدة أمام لجنة من المستثمرين الإٍقليميين للاستثمار والفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع، ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ذات الإمكانيات العالية وربطها بالمستثمرين الإقليميين الاستراتيجيين لتسريع نموهم ودخولهم للأسواق العالمية.

ويتكون الموسم الثاني من برنامج بيبان من 10 حلقات تبث أسبوعيا كل يوم جمعة على قناة دبي، ابتداءً من شهر يناير وحتى مارس 2023 الساعة العاشرة والنصف مساءً ((GMT+3، وستضم كل حلقة 5 شركات من مختلف القطاعات التجارية من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان وتم اختيار الـ50 رائد عمل النهائيين للعرض على الموسم الثاني من بين ما يفوق الـ350 مشروع تجاري قدم للمشاركة من الدولتين.

كما تضم كل حلقة ثلاثة مستثمرين من مختلف الوطن العربي تمثيلا للقطاع الخاص، وسيشارك سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل كعضو منسق في اللجنة وكممثل لاستثمارات <<مشاريع الأمل>>.

كما يتضمن الموسم الثاني إضافة جديدة متمثلة بإطلاق منصة بيبان للتمويل الجماعي المرخصة من مصرف البحرين المركزي التي ستسمح للمشاهدين بالاستثمار في الفرص التي تعرض على البرنامج، بهدف تمكين شريحة أكبر من الاستثمار، مع إتاحة الوصول لشبكة أوسع من المستثمرين بالنسبة لأًصحاب المشاريع في الوقت ذاته، كما أن هذه الإضافة تجعل من بيبان أول برنامج تلفزيوني واقعي يتضمن عنصر التمويل الجماعي في العالم، مما يمكن الشركات من جمع الاستثمار من العديد من المستثمرين.

قال سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل معلقا بهذه المناسبة: "تبقى أولويتنا كالأمل من خلال برنامج بيبان متمثلةً بتسليط الضوء على رواد الأعمال من ذوي الجدارة، وفتح أبواب الفرص لهم بشكل استراتيجي، ونتطلع مع بث الموسم الثاني من البرنامج لاكتساب المشاهدين المعرفة التي هي بمثابة مقعد في الصف الأول للمناقشات والمفاوضات التي تجري عادة خلف الأبواب المغلقة بين المستثمرين ورجال الأعمال، وستعمل هذه المناقشات على تثقيف المشاهدين وتحفيزهم، والأهم من ذلك، إلهامهم للمبادرة بريادة الأعمال".

من جانبها، صرحت فجر صالح الباجه جي المدير العام لمشاريع الأمل: "لقد أطلقنا الموسم الأول من برنامج بيبان كنسخة تجريبية، والآن نحن متحمسون لإطلاق الموسم الثاني الأكبر والأعلى صوتا وأكثر إثارة، حيث قمنا بتوسيع دائرة لجنة المستثمرين من ذوي الخبرة على البرنامج كجزء من جهودنا المتواصلة نحو تسريع نمو الشركات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية."

وأضافت: "إن نتائج الموسم الثاني مبهرة بحق، وتتماشى مع استراتيجيتنا بالاستثمار المشترك مع القطاع الخاص وربطه بالفرص المحلية الواعدة، كما أن خبرة ومعارف القطاع الخاص تمكن هذه المشاريع من النجاح والنمو السريع على أرض الواقع."

ويعتز الموسم الثاني من برنامج بيبان بشراكته مع وزارة الاقتصاد وموطن ريادة الأعمال بالإمارات، وبرعاته المتمثلين بشركة البحرين القابضة للنفط والغاز (nogaholding)، وتمكين البحرين، ومنتجع وسبا قصر العرين، وشركة تراكس، وBeyon Money، وزين البحرين، وGMI، والبنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي (البحرين)، وشركة بنفت، وشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، وبنك السلام، لالتزامهم الراسخ بتمكين رواد الأعمال البحرينيين وتسريع نموهم من خلال الاستثمار والمعرفة والوصول إلى فرص الأعمال.

كما تتقدم مشاريع الأمل بالشكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على توجيهاته ودعمه اللامحدود الذي أدى لهذا الإنجاز العظيم.

لآخر مستجدات برنامج بيبان، يرجى متابعة حسابات البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي @bebanme.