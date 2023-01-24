«بيبان» عبر قناة دبي يحفز رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «بيبان»، وهو برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال ينتج من قبل «مشاريع الأمل»، الذراع الاستثمارية لـصندوق الأمل، عن عرض الموسم الثاني بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ومشروع «موطن ريادة الأعمال» في الإمارات، إذ بدأ عرض البرنامج على قناة دبي، يوم الجمعة الماضي (20 يناير الجاري)، في الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ومن خلال برنامج «بيبان»، يعرض رواد الأعمال من مختلف أنحاء الوطن العربي مشاريعهم الواعدة أمام لجنة من المستثمرين الإٍقليميين للاستثمار والفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع، ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ذات الإمكانيات العالية وربطها بالمستثمرين الإقليميين الاستراتيجيين لتسريع نموهم ودخولهم للأسواق العالمية.

وتضم كل حلقة ثلاثة مستثمرين من مختلف الوطن العربي تمثيلاً للقطاع الخاص. ويتضمن الموسم الثاني إضافة جديدة، متمثلة في إطلاق «منصة بيبان» للتمويل الجماعي المرخصة من مصرف البحرين المركزي، والتي ستسمح للمشاهدين بالاستثمار في الفرص التي تعرض في البرنامج، بهدف تمكين شريحة أكبر من الاستثمار، مع إتاحة الوصول لشبكة أوسع من المستثمرين بالنسبة لأصحاب المشروعات في الوقت ذاته، كما أن هذه الإضافة تجعل من «بيبان» أول برنامج تلفزيوني واقعي يتضمن عنصر التمويل الجماعي في العالم، ما يمكن الشركات من جمع الاستثمار من العديد من المستثمرين.

وقال أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس مجلس إدارة «صندوق الأمل»: «تبقى أولويتنا الأمل عبر برنامج بيبان متمثلةً في تسليط الضوء على رواد الأعمال من ذوي الجدارة، وفتح أبواب الفرص لهم بشكل استراتيجي، ونتطلع مع بث الموسم الثاني من البرنامج لإكساب المشاهدين المعرفة التي هي بمقام مقعد في الصف الأول للمناقشات والمفاوضات التي تجرى عادة خلف الأبواب المغلقة بين المستثمرين ورجال الأعمال، وستعمل هذه المناقشات على تثقيف المشاهدين وتحفيزهم، والأهم من ذلك، إلهامهم المبادرة بريادة الأعمال».

من جانبها، قالت فجر صالح الباجه جي المديرة العامة لمشروعات الأمل: «أطلقنا الموسم الأول من برنامج بيبان بنسخةً تجريبيةً، ونحن متحمسون لإطلاق الموسم الثاني الأكبر والأعلى صوتاً وأكثر إثارة، إذ قمنا بتوسيع دائرة لجنة المستثمرين من ذوي الخبرة في البرنامج كجزء من جهودنا المتواصلة نحو تسريع نمو الشركات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية».

10 حلقات

يتكون الموسم الثاني من برنامج «بيبان» من 10 حلقات تبث أسبوعياً كل يوم جمعة على قناة دبي، ابتداءً من يناير الحالي وحتى مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وستضم كل حلقة 5 شركات من مختلف القطاعات التجارية من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتم اختيار الـ50 رائد عمل النهائيين للعرض في الموسم الثاني من بين ما يفوق 350 مشروعاً تجارياً قدمت للمشاركة.