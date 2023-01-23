«فزاع لليولة» تقترب من اكتمال عقد «المربع الذهبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت حدة الإثارة في العروض القوية مع ترقب هوية آخر المتأهلين إلى «المربع الذهبي» من النسخة الـ 23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 18 من برنامج الميدان، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد واحدة من أجمل الليالي التي أضاءت «المرموم» بأجمل صور التنافس بمهارات التراث الشعبي.

جاء ذلك في الحلقة السابعة، التي شهدت حصول زايد أحمد المري على ثالثة بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي»، إثر تفوقه على حميد عبيد بن ركاض آل علي، بعدما حقق زايد أحمد المري العلامة 65، مقابل 55 لمنافسه، لينضم المري إلى عبد الله بالهلي ومحمد أحمد الكتبي في المربع الذهبي.

27 يناير

وسيكون موعد حسم البطاقة الرابع يوم الجمعة المقبل «27 يناير» في الحلقة التي تنطلق الساعة التاسعة مساءً على مسرح الميدان في موقعه الجديد في القرية التراثية بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ويقدم حلقات البرنامج راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويتم بثها بشكل مباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، إلى جانب عرض أبرز تفاصيل الحلقات والنتائج بشكل مباشر وتفاعلي في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببطولات فزاع لإحياء التراث.

وجاءت الانطلاقة للحلقة السابعة مع مسابقة اليولة، التي جاء فيها إيقاع المتنافسين مثالياً وسط تفاعل من الجماهير التي تحضر إلى مدرج الميدان بأعداد متزايدة مع ارتفاع حدة التنافس، وأشاد خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة بأدائهما، ومنح زايد المري العلامة 49 وحميد بن ركاض آل علي العلامة 50، وفي التصويت الذي يتم من خلاله تطبيق برنامج «الميدان» عبر الأجهزة الذكية خلال مدة الحلقة، كسب الـ 25 علامة، حميد بن ركاض آل علي. وفي مسابقة «شو بالصورة»، أجاب كلاهما بشكل صحيح، ليحققا الـ 20 علامة.

وفي مسابقة السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي ضمن الفعاليات التي تسبق الحلقة خلال الأسبوع، كسب زايد المري الـ 10 علامات، بعد فوزه في السباق بزمن بلغ 40 ثانية للمسافة التي امتدت 50 متراً في مرحلة الدور الثاني، بعدما كان 25 متراً في الدور الأول.

وفي مسابقة الرماية على مسرح الميدان في محاولة إصابة الأهداف بأسرع زمن، تفوق زايد المري ليعزز رصيده بـ 15 علامة، وليرفع إجمالي نقاطه إلى 45 نقطة، مما جعل الترقب على أشده في مسابقة عد القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر محمد المر بالعبد، وفي هذه الحلقة قام المشاركان بإلقاء قصيدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يفاخر فيها بقيم وشيم وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكانت الـ 10 علامات من نصيب: حميد بن ركاض آل علي، مما جعل التحدي مستمراً.

وجاءت المنافسة حاسمة مع سباق الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، وامتد لمسافة 1500 متر في الدور الثاني، وتفوق فيه زايد المري ليكسب الـ 20 علامة، ويحسم بطاقة التأهل. وحلّ الشاعر حمدان المحرمي ضيفاً على الحلقة السابعة.

قيمة

وأكدت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن كافة الجهود وخطط العمل بشأن البطولة، تنصب على تحقيق أهداف ورسالة المركز، والتي تتمحور حول تنظيم فعاليات وطنية تراثية تعزز صون أصالة وقيم وتراث وهوية شعب الإمارات وبيئته، والعمل على تحفيز الشباب الإماراتي الذي يمتلك طاقة لا تنضب، للمشاركة فيها وتوثيق علاقته بتراثه، وهو ما نراه في مسرح الميدان، سواء على صعيد الأداء الذي يقدمه المشاركون في مختلف المسابقات التراثية المتنوعة والشاملة، أو على صعيد الحضور الجماهيري المميز والمتزايد في كل حلقة، وكذلك كيفية التجاوب الإيجابي مع الحدث من المجتمع.

رقم صعب

وأكد زايد المري أنه سيكون رقماً صعباً في المنافسة على لقب كأس فزاع الذهبية لهذا العام، كما شكر المري جميع القائمين على برنامج الميدان، والمدربين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث .