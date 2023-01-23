«الأوركسترا العربية » تنثر في «المجاز» روائع الغناء التراثي

المصدر: الشارقة - البيان

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أحيت «الأوركسترا العربية الوطنية» ليلتين من الموسيقى والتراث الغنائي العربي في مسرح المجاز، استعادت فيهما ألوان الطرب. وتجلت صور الإبداع بأصوات مميزة، استعادت الطرب بروح العصر، وقدم الحفلان، اللذان جاءا ضمن موسم «هلا بالمجاز»، أصواتاً ومواهب غنائية عربية، رفقة أعضاء الفرقة المكونة من عرب وأمريكيين ينتمون إلى ثقافات مختلفة، بقيادة الفنان المبدع مايكل إبراهيم مؤسس وقائد الأوركسترا.

وفي أول حفلين لـ«الأوركسترا العربية الوطنية»، الجمعة الماضي التقى جمهور «هلا بالمجاز» بالمطربة ريهام عبدالحكيم، والفنان مهند مشلح، اللذين أخذا الحضور في رحلة فنية مشوقة، للتعرف على كنوز التراثين الموسيقيين المصري والسوري. أما الحفل الثاني لـ«الأوركسترا»، يومالسبت، فكان رحلة إلى عالم الكلمة واللحن، برفقة الفنانة عبير نعمة والفنان مرعي سرحان، اللذين جددا إرثاً فنياً للأخوين رحباني وفيروز وسلطان القدود الحلبية صباح فخري.