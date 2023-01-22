«الشارقة للمسرح الخليجي» ينطلق في 20 فبراير المقبل

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة خلال الفترة من 20-27 فبراير المقبل الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي.

وفي هذا الإطار عقد أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان اجتماعاً مع مديري وممثلي الفرق المسرحية المشاركة لاستعراض الاحتياجات الفنية للفرق المشاركة وجدول العروض والندوات النقدية المصاحبة لها والملتقى الفكري المصاحب للمهرجان.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد يوسف ممثلاً لفرقة مسرح الشارقة الوطني (الإمارات العربية المتحدة)، وفهد الحوشاني رئيس مجلس إدارة فرقة مسرح الشباب (المملكة العربية السعودية)، وفهد مندي رئيس مجلس إدارة مسرح جلجامش، وحمد الموسى مشرف شؤون الجمعيات الثقافية (مملكة البحرين)، وخالد الشنفري رئيس مجلس إدارة فرقة صلالة المسرحية (سلطنة عمان)، وناصر عبد الرضا مخرج فرقة قطر المسرحية (دولة قطر)، وأحمد الشطي رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح العربي (دولة الكويت).