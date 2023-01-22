رائد قاقيش ينطلق من دبي إلى أفق فني رحب

المصدر: دبي - البيان

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انطلق من الهندسة المعمارية والفن الرقمي والتعليم الأكاديمي، إلى عالم الفن الواسع. ليرسم مستلهماً روح دبي وقيمها الإنسانية في الانفتاح والتعايش. د. رائد قاقيش، الذي تحولت إقامته في دبي، إلى نوع من المختبر الفني، الذي يفتح الأفق على مسارات متعددة في اللون والشكل وأساليب التصميم، لتتحول هذه الرحلة إلى عدة مجموعات فنية، تمت أرشفتها في موقع إلكتروني، يحتفي بأثر «دانة الدنيا».

المجموعات الفنية التي أنجزها الدكتور قاقيش، تكرس نفسها لقيم تمكين المرأة وتحصين الطفل والعائلة.

وهذا عنوان عريض، تتفرع منه تجارب عدة في التعامل مع اللوحة واللون والشكل والأفكار الفنية. بالنسبة للفنان قاقيش، تبرز دبي في كل التفاصيل، وتتصدر كل الأفكار الإنسانية الملهمة، حيث شهدت تجربته الفنية تحولات أساسية، تواكبت مع انتقاله للإقامة في دبي، التي يرى أنها أضحت بيئة جاذبة للمشتغلين في الفنون بأنواعها المختلفة. توجه لوحات الفنان قاقيش، في مجموعاته المنشورة على موقعه الإلكتروني (www.Qaqish.art)، دعوات للمتلقي للدخول إلى تجربة محاولة فهم العالم، واستقباله من خلال الفن، وهي تقود المتلقي إلى أفكار وقيم أساسية، لا مفر من التفكر فيها بطريقة مغايرة.