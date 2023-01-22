نيل لايفر يقدم خلاصة 60 عاماً من التصوير في «اكسبوجر 2023»

المصدر: الشارقة - البيان

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يضع المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» جمهور دورته السابعة وعشاق الصورة الرياضية أمام لقطات خالدة في تاريخ الرياضة في العالم حيث ينظم معرضاً للكاتب والمخرج السينمائي والمصور الصحفي الرياضي نيل لايفر ليقدم خلاصة مسيرته المهنية كمصور رياضي ويعرض مجموعة من أشهر أعماله التي تضم عدداً من الصور التاريخية النادرة.

ويستضيف المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 9 - 15 فبراير المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة» لايفر في خطاب ملهم حول رحلته في عالم التصوير الرياضي التي امتدت على مدى 60 عاماً. وتُضيء أعمال لايفر عمق المشاعر الإنسانية خلال أشد اللحظات حيث أسهمت قدرته على التقاط اللحظات الدرامية خلال المنافسات الرياضية بترسيخ مكانته بين أبرز محترفي التصوير الرياضي العالمي ما قاد إلى نشرها في مجموعة من كبرى الصحف والمجلات حول العالم منها «سبورتس إليسترايتد» ومجلة «تايم» وعُرضت في مجموعة من المتاحف والمعارض حول العالم.

وغطى نيل لايفر خلال مسيرته المهنية عدداً من أهم الأحداث الرياضية في العالم ويضم أرشيف أعماله صوراً خالدة منها صورة لمحمد علي كلاي بعد انتصاره على سوني ليستون خلال مباراة جمعتهما في بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل

في عام 1965.