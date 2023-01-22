«الشعر بكل اللغات» في الرباط

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عُقد في المكتبة القومية للمملكة المغربية بالرباط منتدى «الشعر بكل اللغات».

وتم تنظيم المنتدى بدعم من وزارة الشباب والثقافة والمواصلات والمكتبة القومية الملكية المغربية، وفق ما نقلت وكالة تاس. وشارك في المنتدى شعراء يمثلون 10 بلدان، بينها روسيا وألمانيا، وإسبانيا، والمغرب، ورومانيا، والسنغال، وكوريا الجنوبية. وقدموا قصائد لشعراء بلادهم بلغتهم الأم.

كما تم تقديم بعض القصائد بمصاحبة الآلات الموسيقية. وقدم الروس قصيدتي «الثعلب» للشاعر المشهور فلاديمير ماياكوفسكي و«ليلة الشتاء» للشاعر بوريس باسترناك. وقال مدير الدار الروسية في الرباط، بيوتر ياخمينيف: «إن الثقافة الروسية غنية جداً.

وفنون كالشعر والفن التشكيلي والباليه الروسي معروفة في جميع أنحاء العالم ولدى العائلات الروسية. وإننا نحب قراءة قصائد بوشكين وتيوتشيف وليرمونتوف ويسينين وبرودسكي وباسترناك وماياكوفسكي». وشدّد ياخمينيف على أن «حوارنا اليوم يقوم على أساس الاهتمام المشترك بالشعر والثقافة بشكل عام. والثقافة هي حجر الزاوية في تراثنا الروحي».

حضر منتدى «الشعر بكل اللغات» أعضاء الجالية الروسية في المغرب والدبلوماسيون الروس والمغاربة من خريجي الجامعات الروسية والسوفييتية وممثلو المثقفين والأوساط الإبداعية في المملكة.