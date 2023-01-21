خبراء ومصورو «ناسا» يروون قصصهم في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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يخصص المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورته الجديدة التي تعقد خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير المقبل قسماً خاصاً لنخبة من خبراء تصوير الفضاء في العالم، حيث يستضيف عدداً من المتخصصين في تصوير مهام وبعثات وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» لمنح الجمهور والمبدعين المشاركين وكافة المهتمين بعلوم الفلك فرصة للتعرف على كيفية التقاط صور النجوم والكواكب.

ويتيح المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في «مركز إكسبو الشارقة» الفرصة أمام خبراء تصوير بعثات «ناسا» ليرافقوا جمهور «إكسبوجر» في رحلة عبر الزمان والمكان ويكشفوا خلالها قصصاً مدهشة لرواد الفضاء وإنجازاتهم في التاريخ البشري مع التعرف على الرؤى والتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة لالتقاط الصور الفضائية.

رحلات استكشاف

ويؤكد «إكسبوجر» للجمهور أن الفضاء ليس نهاية حدود العالم بل نقطة الانطلاق نحو عوالم بلا حدود فمع استضافته لنجوم وخبراء وكالة «ناسا» ستقدم الدعوة لجميع الزوار للانضمام إلى رحلات استكشاف الفضاء الخارجي مع توفير تجربة تعليمية لهم توسع آفاق مداركهم ومعارفهم حوله، بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة من المعارض الحصرية وحضور الحوارات الملهمة والجلسات النقاشية والندوات والجولات وحفلات توقيع الكتب التي يشهدها المهرجان.

فرصة

ويعطي معرض «إعادة إحياء صور أبولو» للزوار فرصة التعرف على أعمال آندي سوندرز المؤلف والكاتب البريطاني المتخصص في العلوم باعتباره واحداً من أشهر خبراء ترميم وتحسين صور بعثات ومهام وكالة «ناسا» في العالم.

ويتضمن معرض «ما وراء الرحلة» للمصور دان وينترز خلال إكسبوجر سلسلة من الصور التي التقطها على مدار عدة سنوات لتوثيق برامج الرحلات الخارجية لرواد الفضاء في وكالتي «ناسا» و«روسكوزموس».

صور

وفي معرض بعنوان «روّاد ناسا (STS - 72)» يقدم جون آنغرسون سلسلة من الصور لتحضيرات واستعدادات رواد فضاء «ناسا» لمهمتهم في العام 1996.

ويدير تشيب دوهرتي حواراً ملهماً بعنوان «توثيق الوقت في الفضاء» مغطياً تاريخ ومستقبل برنامج الفضاء الأمريكي، كما يشارك جون آنغرسون تجربته في صور البورتريه لرواد الفضاء.