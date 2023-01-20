محمود العسيلي يغني بالقرية العالمية الأربعاء

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالتعاون مع روتانا، عن استضافتها النجم المصري محمود العسيلي لإحياء حفل استثنائي على المسرح الرئيسي الأربعاء المقبل ابتداء من الساعة 8 مساءً.

حيث سيقدم العسيلي مجموعة من أجمل أغانيه التي تأسر القلوب بأسلوبه المرح والعاطفي الذي يلقى شعبية كبيرة في العالم العربي، مثل أغنيته الشهيرة «دوم دوم - دماغي لفِّت» التي حققت نجاحاً ساحقاً، بالإضافة لأغنية «ملايين» و«رايح على فين» و«تبات ونبات» و«الفستان الأبيض».