عروض وبرامج متنوعة في «خورفكان المسرحي»

المصدر: (الشارقة ــ وام)

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تنظم إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة بعد غد النسخة الثامنة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي سيقدم مجموعة من المسرحيات المحلية والفعاليات والمسابقات، إضافة إلى العديد من العروض الأدائية الشعبية والحديثة التي تمثل مجموعة من ثقافات العالم.

وتنطلق فعاليات المهرجان، الذي يستمر يوماً واحداً، خلال فترة ما بعد الظهيرة، وتستمر إلى منتصف الليل، وأول أنشطته هو موكب «المسيرة»، الذي يتحرك من وسط المدينة إلى موقع المهرجان في الفضاء المفتوح لمتنزه خورفكان، بجانب نصب المقاومة، حيث صممت ثلاث منصات تم تمييزها بالألوان (الأزرق، والأحمر، والأخضر) لاستضافة العروض، وتمتد أمامها مساحات تتسع لمئات المتفرجين.