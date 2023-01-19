دار راشد للنشر بالفجيرة تستضيف أمسية احتفاء بسيرة الشاعر الراحل مصطفى الهبرة

المصدر: الفجيرة ـــ البيان

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استضافت دار راشد للنشر بالفجيرة، أمس، أمسية تأبينية للشاعر والمؤرخ الدكتور مصطفى عزت الهبرة، نظمتها مؤسسة غبشة الإماراتية بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور خالد الظنحاني رئيس مؤسسة غبشة، ورجل الأعمال محمد الملا، وعائلة الراحل وأصدقائه ورفقاء دربه، وعدد كبير من الكتاب والشعراء.

بدأت الأمسية التي قدمتها الشاعرة هبة شريقي بالوقوف دقيقة صمتاً حداداً على روح الراحل مصطفى الهبرة، تلاها عرض فيديو لمقتطفات من حياته. ثم قدّمت ثلة من الحاضرين قراءات في سيرته وكلمات وقصائد رثاء للراحل، كما استذكر الحضور عدداً من مواقفه ومساهماته ومبادراته الثقافية، وفاءً له وإحياءً لإرثه الذي لا ينضب.

ويعد الراحل الدكتور مصطفى الهبرة الذي ولد في مدينة حماة السورية عام 1949، وانتقل إلى جوار ربه في السابع والعشرين من ديسمبر 2022، من أبرز الكتاب والمؤرخين في دولة الإمارات، جمع بين عمله إعلامياً معروفاً في دولة الإمارات، وإتقانه الشعر والرواية والقصة، إذ وهب حياته للعمل والكتابة، وأنتج رصيداً كبيراً من الأعمال الإبداعية، وكأن كل ديوان له يحمل في طياته بذرة الرواية التي تليه، وجنين الفيلم الوثائقي وخلايا البرنامج التلفزيوني القادمين، ليقف أخيراً على ثروة إبداعية شخصية تحتاج إلى ذاكرة بمساحة حياة.

كما فاز الراحل بجائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان لقصة الطفل العربي عام 1997 عن قصته «الربان والسيف»، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية عام 2019، وجوائز وتكريمات عديدة.