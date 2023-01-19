دبي تستضيف حفلاً فنياً للثنائي العالمي «بدوين» السبت المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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يستضيف منتجع «تيرا سوليس» الصحراوي، وسط أجواء الطقس الشتوي الرائعة في دبي، والتي تزيد الصحراء وكثبانها الرملية جمالاً، الثنائي الموسيقي العالمي «بدوين» الذي سيحيي حفلة السبت المقبل، مفتتحاً بذلك سلسلة طويلة من الحفلات التي سيحييها نجومٌ عالميون في هذه الوجهة الفريدة خلال العام الجاري.

سيملأ الثنائي «بدوين» الأجواء بأروع الألحان من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل، ويقدّمان مجموعةً كبيرة من أعمالهما الموسيقية التي تحضر فيها الأدوات الموسيقية الأصيلة، والمستوحاة من إرثهما الثقافي الشرق أوسطي المتناسق مع الأنماط الغربية التي استمدّاها من نشأتهما في الغرب ومن رحلاتهما حول العالم.

يتكوّن هذا الثنائي الموسيقي من منسقّي الأغاني «تامر مالكي» و«رامي أبو سابي» المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما نجمان دائما الحضور في الفعالية الفنية العالميةBurning Man منذ العام 2012، كما قدّما عروضاً ناجحة في مهرجانات وفعاليات موسيقية عالمية مثل Coachella وCircoloco وAmnesia وUshuaïa Ibiza وTomorrowland والكثير غيرها.

يشارك في هذه الأمسية النجم الموسيقي Capoon الشهير بأعماله التي تجمع بين الأصوات الطبيعية والمؤثرات الشرقية والكونية المستوحاة من جميع أنحاء العالم، وكذاك منسق الأغاني المقيم في دبي Aaryon.