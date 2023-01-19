«اللوفر أبوظبي» يمدد «فن الحين» حتى 19 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعتزم «اللوفر أبوظبي» تمديد فترة انعقاد معرض «فن الحين»، المُقام في المتحف حتى 19 مارس 2023، ويأتي هذا القرار في إطار جهود المتحف الرامية إلى إتاحة الفرصة لزوّاره لاستكشاف مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

يُذكر أن النسخة الثانية من معرض «فن الحين» المُقامة في اللوفر أبوظبي بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل، ستستقبل أعمال 10 فنانين مرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون هذا العام من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تركز أعمالهم على موضوع المعرض: «أيقونة. أيقوني».

تُعرض أعمال الفنانين حالياً في رواق المتحف، وسيفوز أحد الفنانين المشاركين بهذه الأعمال بجائزة ريتشارد ميل للفنون في مارس 2023.

وقد تلقت لجنة التحكيم 246 عرضاً من فنانين مقيمين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يُرشح من بينها سوى 10 أعمال تعود لعفراء الظاهري، وأيمن زيداني، ودانا عورتاني، وإيليزابث دورازيو، ومنال الضويان، ورند عبدالجبار، وسيمرين مِهرا أجاروال، وشيخة المزروع، وفيكرام ديفشا، وزينب الهاشمي.