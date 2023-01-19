عرض «أوفو» العالمي يحقق نجاحاً كبيراً في دبي

المصدر: دبي- البيان

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حقق عرض «أوفو» العالمي من سيرك دو سوليه نجاحاً كبيراً، خلال تقديمه على مدار الأسبوع الماضي، في صالة كوكا كولا أرينا، وأخذ الجمهور في رحلة إلى عالم مذهل من الحشرات، من خلال أداء مسرحي استثنائي، ونابض بالحياة.

وانتهى تقديم عرض أوفو الترفيهي يوم 18 يناير الجاري، بعد أن قدم للزوار في دبي فرصة مذهلة، للاستمتاع بالحركات البهلوانية المبتكرة، واستكشاف جمال التنوع البيولوجي بكل ألوانه وحيويته، من خلال عرض الألعاب البهلوانية، الذي يسلط الضوء على الشخصيات، والأشكال الفريدة لأنواع الحشرات المختارة، وذلك على أنغام الموسيقى الرائعة.

وانطلق عرض أوفو الترفيهي في مونتريال الكندية عام 2009، واستمتع بمشاهدته 7 ملايين متفرج في 26 دولة مختلفة، و155 مدينة، ما يجعله أحد أكثر العروض المسرحية شهرة في العالم.

واستقطب العرض الفريد طوال أيامه عدداً كبيراً من جماهير دبي، بمن فيهم العائلات والأزواج والأصدقاء ومحبو الترفيه من جميع الأعمار، ويأتي نجاحه الاستثنائي بفضل فكرته الفريدة، التي تشبع فضول الحاضرين في التعرف على عالم الحشرات المذهل، وجوانب حياتها المختلفة.