ورش عمل مجانية لصناعة الأفلام في القرية العالمية

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مواعيد ورش العمل المجانية، المقرر إقامتها في إطار «مسابقة جائزة المخرجين الشباب»، التي أطلقتها بالتعاون مع أكاديمية بلووم ورلد تحت شعار «عالمي الأكثر روعة».

تستهدف المسابقة، التي تحتفي بـ«شهر المبدعين» طلبة دولة الإمارات، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، والمدعوين لإظهار مهاراتهم في صناعة فيلم قصير، يروي قصتهم أو قصة أي شخص يعرفونه، وكيفية جعلهم من العالم مكاناً أروع للجميع، أو يلقي الضوء على مساهماتهم الحالية في بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً، حيث ستمنح المسابقة الفرصة لاثنين من المشاركين فيها، للفوز بمنحة دراسية كاملة، بقيمة ما يزيد على مليون درهم مُقدمة من أكاديمية بلووم ورلد الرائدة.

تهدف ورش العمل على مساعدة الفنانين الصغار في تقديم أعمالهم للجائزة، حيث ستقام ثلاث ورش عمل، اثنتان منها ستعقدان في «مسرح الصغار» في القرية العالمية، بينما ستتوفر الورشة الثالثة على موقع القرية العالمية.

وتقدم نهلة الفهد، المخرجة والمنتجة السينمائية الإماراتية، 20 يناير الجاري ورشة عمل حول صناعة الأفلام في «مسرح الصغار» في القرية العالمية، حيث ستركز الفهد على الاستفادة من مهارات صناعة الأفلام الحالية.

وستشارك ميثاء محمد، صانعة المحتوى المتخصصة في سرد القصص، 24 يناير الجاري، معارفها وخبراتها في مجال فن وعلم سرد القصص، وكيفية الحفاظ على تفاعل الجمهور وجذبه، من خلال تقديم محتوى رائع ومقنع. وقدم أوزير ميرشانت، صانع أفلام وكاتب ومصمم، 20 الشهر الجاري، ورشة عمل افتراضية مع دليل تم تسجيله مسبقاً حول صناعة الأفلام.