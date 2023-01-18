أفضل عازف بيانو في العالم بـ«دبي أوبرا» السبت المقبل

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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تحتضن دبي أوبرا السبت 21 يناير الجاري، حفلاً موسيقياً للأسترالي بيرس لين المعلم الأكاديمي والعازف الكلاسيكي الأشهر على آلة البيانو، والذي يحمل دكتوراه فخرية من جامعتين أستراليتين، ويشتهر بروعة أدائه وعزفه المتفرد، ونال لقب أفضل عازف بيانو في العالم.

وسيستمع جمهور دبي أوبرا بأداء بيرس لين وذكاء عزفه وروعة إحساسه، في ليلة موسيقية ستبقى خالدة في الذاكرة.

وقد تجاوزت أعمال بيرس لين المئة مؤلفة موسيقية، وتميزت بروعتها الجمالية، ومنها مجموعة «الكونشرتو»، وهي مؤلفات موسيقية لآلة واحدة أو لعدة آلات ترافقه فرقة موسيقية.

أما المتتبع لمسيرة بيرس لين الطويلة، يجد له عروضاً في كل أنحاء العالم، وفي أفضل مراكزها الموسيقية، وسيرة مشرقة متعلقة بأسفار شيقة في مهرجانات موسيقية كبرى، وحفلات موسيقية خاصة ومدهشة، منها قدم فيها أعمال الموسيقي العبقري «فردريك شوبان» بمقطوعاته الحالمة، ومشاركات أخرى بوصفه رئيساً للجان موسيقية، وعضواً فخرياً في الأكاديمية الملكية الموسيقية في العاصمة لندن التي يستقر بها.

ولأن بيرس لين قدم الخدمات المتميزة للمسرحيات الموسيقية كعازف بيانو كلاسيكي، وللمؤسسات الثقافية بهدف تطوير الموسيقيين الناشئين، وناقد في لجان إبداعية، تم تعيينه مسؤولاً في هيئات ومسابقات دولية للبيانو، هذا بعد أن كان أستاذاً ومعلماً للموسيقى في جامعة أسترالية ولأكثر من ثلاثة عقود.

وفاز بيرس لين، بجائزة «السير برنارد هاينز» في أستراليا، وهي جائزة موسيقية عالمية مهمة تُمنح لموسيقي قدّم مساهمات بارزة في عالم النغم والعزف، بالإضافة إلى جوائز أخرى حصل عليها في هذا المجال قبل ثلاثين سنة مثل جائزة «مارغريت نيكسون»، وجائزة «روبي سي كولنغ»، بعد أن حصل على لقب أفضل عازف بيانو.