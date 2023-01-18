«جوائز اختيار النقاد»: «باتشينكو» الكوري أفضل مسلسل بلغة أجنبية

المصدر: (دبي ـــ البيان )

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فاز المسلسل الكوري الجنوبي «باتشينكو» بجائزة أفضل مسلسل ناطق بلغة أجنبية، في حفل توزيع «جوائز اختيار النقاد» لعام 2023، الذي أقيم الأحد الماضي في لوس أنجليس. ويحكي «باتشينكو» قصة 4 أجيال لعائلة كورية تعيش في اليابان، ويستند إلى الرواية الأكثر مبيعاً للعام 2017 للمؤلف الكوري الأمريكي «لي مين-جين».

وتدور أحداث المسلسل المكون من 8 حلقات حول فتاة كورية الأصل تدعي سونجا، بالإضافة إلى أجيال عائلتها، وتدور أحداثه في مواقع متعددة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

ويلعب دور البطولة في المسلسل كيم مين-ها، ويون يوه-جونغ، ولي مين-هو. وكان الفيلم الكوري الجنوبي «قرار الترحيل» من إخراج «بارك تشانغ-ووك»، الذي تم ترشيحه كأفضل فيلم بلغة أجنبية، قد فشل في الفوز بالجائزة في هذا الحفل.

وتنافس عدد من الأعمال الأخرى الأخرى على الجائزة ومنها: «1899» و«بورغن»، و«كليو»، و«غارسيا» و«المملكة»، و«الصديقة الرائعة»، وغيرها.