«الكوكب الداخلي» في دبي.. خيال وأفكار وإلهام

المصدر: دبي ـــ البيان

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تحتضن دبي أول مشروع فني بصري للواقع المعزز بعنوان «الكوكب الداخلي» للفنانة داريا الروسية، وذلك في ساحة مبنى المزاد الشخصي في برج الماس.

ويهدف المشروع إلى إلهام المشاهد ليعيش تجربته الخاصة من جديد ويكتشف «كوكب السعادة»، وهو ركن منعزل مخفي عن أعين المتطفلين، ونقطة ارتكازه الخاصة. وستتاح للضيوف فرصة للقاء الفنانة والاستفسار منها عن الأفكار المتنوعة التي تحملها الأعمال الفنية بين طياتها وألوانها.

تكشف سلسلة أعمال داريا الروسية «مرادف الإنسانية» عن إمكانيات الخيال البشري، لأنها لا حدود لها، وأدواتها تساعد على رؤية الواقع من زاوية مختلفة.

إن تأثير الواقع المعزز، يعمق المشاهد في عالمه الداخلي، مما يساعد على الشعور بالقوة والثقة المخبأة في كل واحد منا، وهذا ما ينبض به بالضبط «الكوكب الداخلي».