أمسية شعرية لشيخة المطيري في «العويس الثقافية»

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، 18 يناير الجاري، أمسية شعرية للشاعرة شيخة المطيري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في قاعة المحاضرات بمبنى المؤسسة.

ويقام على هامش الأمسية حفل توقيع لكتابين جديدين للشاعرة شيخة المطيري؛ الأول بعنوان «فاصلة نقطتان» الصادر عن دائرة الثقافة في الشارقة، والثاني بعنوان «وأظن أنا» الصادر عن اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات.

وتعد الشاعرة شيخة المطيري من أبرز الأصوات الشعرية الشابة في الساحة الإماراتية وقد كرمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باحتسابها شخصية مهرجان الشارقة للشعر العربي الدورة (19) والذي تنظمه دائرة الثقافة إلى جانب الشاعر حسن الزهراني من المملكة العربية السعودية.

تميّز

كما فازت أخيراً بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وفي رصيدها عدد من الكتب الشعرية وأبرزها: مرسى الوداد، للحنين بقية، يا أكثري وأقلي.. وغيرها. وقد تُرجمت بعض قصائدها للإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والروسية، وحصلت على المركز الثاني في برنامج أمير الشعراء عام 2019.

وتشغل الشاعرة شيخة المطيري منصب رئيسة قسم الثقافة الوطنية والوثائق بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث وتقدم برنامجاً ثقافياً في إذاعة الشارقة، كما تشغل منصب أمينة السر العامة لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وتحمل عضوية عدد من الجمعيات والروابط الأدبية داخل وخارج الإمارات.