«رأس الخيمة للفنون البصرية» ينطلق 3 فبراير

المصدر: (رأس الخيمة ـــ البيان)

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تقدّم الدورة الحادية عشرة من مهرجان رأس الخيمة السنوي للفنون البصرية، الذي يجرى تنظيمه من 3 حتى 28 فبراير المقبل، أعمالاً فنية متميّزة لنخبة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاصّ على طبيعة رأس الخيمة، وتراثها الثقافي الغني والمتنوّع، والدور الذي تضطلع به في إطار الحفاظ على البيئة.

ويهدف مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، الذي تأسس برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى توفير أفضل التجارب للزائرين، بدءاً من مغامرات الطهو، ووصولاً إلى المعارض الفنية التي تأسر الأنظار، في خطوة تهدف إلى إنشاء وجهة استثنائية للإبداع في الجزيرة الحمراء.