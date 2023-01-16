مهرجان رأس الخيمة السنوي للفنون البصرية ينطلق 3 فبراير

المصدر: رأس الخيمة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدّم الدورة الحادية عشرة من مهرجان رأس الخيمة السنوي للفنون البصرية، والذي يجري تنظيمه من 3 حتى 28 فبراير المقبل، أعمالاً فنية متميّزة لنخبة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاصّ على طبيعة رأس الخيمة، وتراثها الثقافي الغني والمتنوّع، والدور الذي تضطلع به في إطار الحفاظ على البيئة، لضمان مستقبل مستدام.

ويهدف مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، إلى توفير أفضل التجارب للزائرين، بدءاً من مغامرات الطهو، وصولاً إلى المعارض الفنية التي تأسر الأنظار، في خطوة تهدف إلى إنشاء وجهة استثنائية للإبداع في الجزيرة الحمراء المعروفة بقرية اللؤلؤ التاريخية، حيث يحظى الزائرون، على اختلاف أنواعهم، بفرصة الاستمتاع بالمواهب المميّزة على مستوى المنطقة وخارجها.

تأسس مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ليصبح الحدث الثقافي السنوي المنتظر في هذه الإمارة. ويهدف هذا المهرجان، إلى تحفيز فئة الشباب وأفراد المجتمع المحلي، على تقدير الفنون على أنواعها، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للابتكار والإبداع البشري. ويحتفي المهرجان المستوحى هذا العام من اللوز العربي بالطبيعة، وما تتغنّى به من ثروات لا تنضب.

تجدر الإشارة إلى أنّ مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، هو منصّة تهدف إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع، من خلال مجموعة متنوّعة من البرامج الثقافية والإبداعية، بما في ذلك الجلسات الحوارية الفنية والتراثية، والفعاليات المخصّصة للحيوانات الأليفة، والبرامج الترفيهية المتركزة حول مواضيع محدّدة خلال عطلات نهاية الأسبوع، وورش العمل الفنية، والعروض الموسيقية وعروض الأفلام والكثير غيرها. وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 120 فناناً من 35 دولة حول العالم، لعرض أعمالهم الإبداعية طوال مدّة المهرجان.