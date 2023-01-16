أجمل شتاء في العالم.. يتناغم مع دفء العدسة

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

ت + ت - الحجم الطبيعي

لفصل الشتاء خصوصية لافتة للنظر، بأجوائه ومواقيته وفرادة تأثيراته المباشرة وغير المباشرة في الناس. كل عام نشهد سجالاً بين محبي هذا الفصل المميز، الذين يفضّلونه عن باقي الفصول، لبرودة طقسه وجمالية أجوائه، ومناسبتها للعديد من الأنشطة والمغامرات والاستكشافات، كما أنهم يعتبرونه موسم الإبداع الأول، بسبب طقوسه الرومانسية التي تُكثّف الأحاسيس والمشاعر المرهفة، وتخلق الحالة العامة المتأهّبة لتقديم أفضل ما لديها من نتاجات مميزة. الفريق الآخر يُفضّل فصل الصيف، ويعشق سطوع الشمس، والأجواء الدافئة والشاطئية، بينما ينزعج من الأمطار، ويشعر ببعض الكآبة، بسبب غياب الشمس خلف الغيوم الكثيفة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، النسبة الكبرى تنحاز لعُشّاق الشتاء، لذا، تأتي الدورة الثانية من مسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير، التي أطلقتها «هيبا»، بالتعاون مع «كانون» و«نيكون» و«هواوي» و«المحلات الكبرى»، تلبية لطلب مجتمعات المصورين، وتسليطاً للأضواء على روائع الموسم الشتائي في الدولة، من حيث المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية، والأنشطة السياحية المختلفة. الجاذبية البصرية لشتاء الإمارات، أصبحت رائجة عالمياً، بسبب تنوّع تضاريس الإمارات الطبيعية، من الصحاري والوديان والجبال والبحار والحياة البريّة وغيرها.

شتاء الإمارات يتناغم مع دفء العدسة، لخلق مشهدية ساحرة الجمال، من خلال منافسة إبداعية تحمل رونقاً خاصاً، وتنحصر في نمط ملف المصوّر «البورتفوليو»، بمحاور تشمل إمارات التسامح، إمارات التعايش، الإمارات معاً، الإمارات البشر، الإمارات الحجر، الإمارات كما تراها عيونكم. المسابقة تستقبل المشاركات الشتائية المُلتقطة في الدولة على الموقع الرسمي للجائزة، حتى نهاية يوم 31 يناير 2023 بتوقيت الدولة.

إنها دعوة مفتوحة لكل عُشّاق الشتاء، بالتعبير عن مشاعرهم، من خلال بلاغة عدساتهم.

فلاش

شاركنا صور بهجتك الشتائية، واربح جوائز قيّمة