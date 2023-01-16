بطولة فزاع لليولة ترفع سقف التحدي في ليلة مميزة بـ«الميدان»

المصدر: دبي - البيان

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حصد عبدالله بالهلي بطاقة التأهل الثانية إلى «المربع الذهبي» بعد تفوقه على علي الغفلي في الحلقة السادسة من النسخة الـ23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ18 من برنامج الميدان، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في ليلة مميزة على مسرح الميدان، حضرت فيها الإثارة والتفاعل الجماهيري والمنافسة القوية لمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبي لأكبر بطولة تراثية من نوعها، والأكثر تنوعاً وشمولية لإعداد شباب متسلح بمهارات وعلوم الأجيال المتعاقبة.

وجاء فوز عبدالله بالهلي على علي الغفلي في مواجهة الدور الثاني بعد التعادل بالنتيجة الإجمالية بواقع 40 علامة لكل منهما، ليكون الحسم بفارق نتيجة اليولة بالتحكيم، حيث حصل بالهلي على العلامة 48 مقابل العلامة 47 للغفلي، وهو التعادل الثاني على التوالي في الدور الثاني للبطولة، ما يعكس قوة المنافسة وتقارب المستويات في هذه النسخة. وانضم بالهلي في المربع الذهبي إلى محمد أحمد الكتبي المتأهل من الحلقة الخامسة، فيما تبقى مقعدان سيتم حسمهما على مدار الأسبوعين المقبلين.

وجاءت الانطلاقة للحلقة السادسة مع مسابقة اليولة، التي قدم خلالها المتنافسان عرضاً خلاباً على مسرح الميدان، وسط تفاعل وحماس كبير على المدرجات من الجماهير الحاضرة، ومنح خليفة بن سبعين، الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، علي الغفلي العلامة 47، وعبدالله بالهلي العلامة 48، وفي التصويت الذي يتم من خلال تطبيق برنامج «الميدان» عبر الأجهزة الذكية خلال مدة الحلقة، كسب الـ25 علامة عبدالله بالهلي.

وفي مسابقة «شو بالصورة»، لم يتمكن الغفلي، وبالهلي من الإجابة بشكل صحيح، فلم يحقق أي منهما الـ20 علامة.

وفي مسابقة السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، كسب علي الغفلي الـ10 علامات، بعد فوزه في السباق الذي يمتد لمسافة 50 متراً في الدور الثاني.

وفي مسابقة الرماية انطلق المتنافسان بأقصى سرعة على مسرح الميدان في محاولة إصابة الأهداف بأسرع زمن، ليكون التفوق من نصيب عبدالله بالهلي، ليكسب الـ15 علامة.

وفي عد القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر محمد المر بالعبد، قام المشاركان بإلقاء قصيدة مهداة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكانت الـ10 علامات من نصيب علي الغفلي.

وتواصل الترقب مع سباق الركض بالهجن، الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، وامتد لمسافة 1500 متر، وتفوق بالسباق علي الغفلي ليكسب الـ20 علامة.

وأكدت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة فزاع لليولة تسعى وفق رؤية ورسالة المركز إلى صون التراث الوطني، كونها بطولة تراثية بطابع ثقافي ووطني أكثر منها بطولة تنافسية في اليولة فقط، لكنها تعتمد على تعزيز مختلف المهارات وفنون الموروث الشعبي.