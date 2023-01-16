قصائد مفعمة بالحب والشوق في « مهرجان الشارقة للشعر»

المصدر: الشارقة - البيان

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احتضن قصر الثقافة في الشارقة، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، الإبداع الشعري بنصوص تَبارى في إلقائها المبدعون، بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، المنسق العام للمهرجان، ومحمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر، وعدد من الحضور.

شارك في الأمسية السادسة الشعراء: جاسم الصحيح، وأحمد هلالي «السعودية»، وحسن عابد «البحرين»، وشريفة البدري «تونس»، وإبراهيم الحمد «العراق»، وعبدالوهاب بوشنة «الجزائر»، فيما أدار الأمسية الإعلامي عبداللطيف محجوب «السودان».

وتبارى الشعراء في قراءة نصوص غلب عليها الغزل والحب، محتشدة بمفردات الشوق والحنين.

وألقى الشاعر جاسم الصحيح باقة من الأشعار معطرة بعبير فواح بنسمات الهوى والخير والجمال.

وقرأ الشاعر حسن عابد نصوصاً تحمل وعداً بالجمال والإشراق الروحي البديع. وألقت شريفة بدري نصوصاً تحمل رحيق الحب. بينما ألقى الشاعر إبراهيم الحمد، قصيدة يحيي فيها دولة الإمارات، فيقول:

أتيت من دمعة تحتج في ذاتي

الغيم تحتي وفوق رف آيات

أنا وبغداد والتاريخ أجمعه

وكل ما قيل عن مهد الحضارات

جئنا نزور سنام الأرض في بلد

له على الأرض إيقاع السماوات

وكان الإبداع الشعري حاضراً مع قصائد الشاعر الجزائري عبدالوهاب بوشنة، الذي قدم تطوافاً بديعاً على عوالم الصحراء.

وألقى أحمد الهلالي باقة من قصائده التي تظهر براعة في تطويع اللغة وانتقاء المفردات.

وفي ختام الأمسية قام كل من عبدالله العويس، ومحمد القصير بتكريم الشعراء.