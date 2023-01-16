مكتبة محمد بن راشد تنظم فعاليات ثقافية نوعية يناير الجاري

المصدر: دبي ـــ وام

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، في شهر يناير الجاري، سلسلة متميزة من الفعاليات الثقافية والترفيهية وورش العمل والندوات؛ وذلك ضمن برنامج فعالياتها الدوري، الذي يقدم زاداً ثقافياً ومعرفياً للزوّار والأعضاء من مختلف شرائح المجتمع.

وتبدأ أولى الفعاليات غداً؛ إذ تستضيف مكتبة الدوريات، ضمن سلسلة فعاليات الجلسات الشهرية الصباحية بمشاركة مجموعة من المبدعات الإماراتيات والعرب، جلسة حوارية، بعنوان «المتطلبات الأكاديمية ومستقبل أبنائنا» مع المستشارة الأكاديمية في التعليم والتعلّم، دينا خفش.

وفي 18 و19 الجاري، تنظم المكتبة، في ردهة الاستقبال، فعالية بعنوان «أيام جبران خليل جبران»، تسلط الضوء على حياته شاعراً وأديباً وكاتباً وأحد أئمة أدباء العصر الحديث، ورائداً من رواد النهضة العربيّة، وتبدأ مع مناقشة كتاب «الأجنحة المتكسرة»، إلى جانب عقد جلسة حوارية، وتدير الجلسة الدكتورة بديعة الهاشمي، وتسلط الضوء على الصورة والكلمة في حياته وأدبه، مع الدكتور يوسف حطيني، وكاظم فياض.

كما تتضمن الفعالية، مناقشة جماليات رسائل جبران خليل جبران، التي تقف شاهدة على عشق مشتعل تعبر عنه كلمات رائعة، إلى جانب أمسية شعرية موسيقية لبعض قصائده، مع الشاعر ياسر سعيد دحي، وعازف العود محمد سعيد دحي، بالإضافة إلى معرض لمؤلفاته في المكتبة.

كما ستستضيف المكتبة، يوم 26 الجاري، حفلي توقيع لكتاب «الهائمون» للكاتبة نجيبة الرفاعي، وكتاب «ألم» للكاتب الإماراتي خالد البدور، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع الكاتبين لمناقشة محتوى إصداراتهما، وستديرها هاجر الرئيسي.

وتختم الفعاليات، يوم 30 الجاري، مع حفل توقيع كتاب «The Slum Queen» للكاتبة روبلي ناجي.