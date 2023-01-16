ليلة طربية مع عبدالله الرويشد وخالد الملا في «مدرج خورفكان»

المصدر: الشارقة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف مدرج خورفكان، أول من أمس، الفنانين عبدالله الرويشد وخالد الملا، في جلسة طربية مميزة حضرت فيها الأغنية الخليجية بألوانها وإيقاعاتها الأصيلة، في ليلة عمر جمعت الفنانين بمحبي فنّهما.

وأطل الفنانان على جمهورهما عبر مدرج خورفكان، في حفل أمتعا فيه ذائقة الجمهور بجولة في أرشيف فني حيّ في الوجدان، وغني وساحر بألحانه وكلماته، وتجسيداته الجمالية.

وبدأت الأمسية مع الفنان خالد الملا، صاحب العطاء الكبير، الذي أطرب جمهور مدرج خورفكان بصوت حرّك طبقات من الحنين إلى الزمن الجميل، وإيقاعاته المذهلة، التي تفاعل معها الجمهور، وردد كلماتها المصاحبة.

وتفاعل الجمهور أيضاً مع حضور الفنان خالد الملا، صاحب يا نسيم الصباح، الذي يلقبه محبوه بـ«عفريت العود»، واستعاد معه محطات بارزة من رصيد الأغنية الشعبية، وتحديداً اللون العدني الذي تميّز به، إلى جانب ما قدمه في مجال الطرب والألحان الشرقية الأصيلة.

إطلالة محبة

وتواصلت الأمسية مع الفنان عبدالله الرويشد في إطلالة محبة، حيث روى ظمأ الحاضرين من نبع الأغنية الخليجية العذب، مقدماً باقة من أغنياته التي يحفظها جمهور المدرج عن ظهر قلب، ورددها مترنماً برفقة الفنان.

وداعب الفنان عبدالله الرويشد أوتار الشجن بباقة من أغانيه الذائعة، التي حملها عبر عقود بصوته الشجي، ولامست وجدان المستمع العربي، وأوجدت مساحة كبيرة للأغنية الخليجية في الأذن العربية.

وأخذ سفير الأغنية الخليجية محبي فنه في رحلة موسيقية مع عوالم النغم، وأطربهم بأغنيات لطالما سكنت ذاكرة المستمعين، مثل: «لا تلومونه» و«لمني بشوق» و«ما في أحد مرتاح».

في واحدة من أكثر لحظات الجلسة الطربية تميزاً، انضم خالد الملا إلى عبدالله الرويشد، وقدما معاً «دويتو»، أشعلا به حماس الجمهور بعد أن أبدعا في غناء «دنيا الوله» و«عويشق» و«أنا بتبع قلبي».