«أورالسكي» الروسية في «دبي أوبرا» غداً

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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تستضيف دبي أوبرا، غداً، عرضاً فكاهياً لأعضاء فرقة «أورالسكي بولميني» الروسية، وهي فرقة كوميدية شهيرة، تأسست عام 1993م في مدينة «كاترينبغ»، حيث يقدم المشاركون عروضاً مضحكة وفريدة، وشجاعة ولطيفة، تناسب جميع أفراد العائلة، كما تتميز الفرقة بعروضها الارتجالية الاستثنائية مع جماهيرها.

يشارك في العرض نخبة من فناني روسيا مثل «ديمتري بريكوتكين»، وهو ممثل سينمائي وتلفزيوني، ومقدم برامج معروف، وعضو في هذه الفرقة الكوميدية، بجانب الممثل والعازف «ديمتري سوكولوف» مؤسس هذه الفرقة، والشاعر والملحن «سيرجي كالوجين»، والمعروف بعزفه الفريد على آلة الجيتار، بالإضافة إلى «سيرجي إرشوف»، و«سيرجي إيزيف»، و«ماكسيم ياريتسا»، و«أرتيوم بوشكين»، و«كسينيا كورنيفا»، و«إيلانا»، ولجميع هؤلاء سيرة فنية غنية، مع آخرين من المبدعين، الذين سيأخذون جمهور دبي أوبرا في رحلة مليئة بالمرح والمتعة.

وتستهل دبي أوبرا العام الجديد بعروض لمختلف ثقافات العالم، تقدمها فرق عالمية بارزة، كي تتيح الفرصة للجمهور في دبي، ولعشاق عالم الإبداع بمشاهدة روائع وجماليات الفنون.