دبي بيئة محفزة للشراكات الإعلامية العالمية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «أرت فورمات لاب»؛ شركة إنتاج مقرها دبي، تعمل في تطوير محتوى عربي، عن بدء شراكة مع المجموعة الإعلامية الفرنسية «بي أي جي جي» التي تقدم محتوى متنوعاً يتضمن ألعاب فيديو وتسلية رياضات إلكترونية، في سياق ما توفره دبي من بيئة محفزة للتعاون والشراكات في المجالات الفنية والإعلامية الجديدة.

وتؤمن هذه الشراكة لـ«أرت فورمات لاب» حقوق التوزيع وتوطين المحتوى محلياً للمحطة الفرنسية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والفلبين وسيريلانكا، كما تشمل عمل شركة الإنتاج بمثابة موزع للقناة، والمساعدة في إنتاج أحداث رياضية محلية عبر منطقة «مينا» وتوطين المحتوى الدولي محلياً للمجموعة في العالم العربي.

1500

ووفق مجلة «برود كاست برو» الشهرية، يقدم تلفزيون «بي أي جي جي» للمحطة الفرنسية أكثر من 1500 ساعة من المحتوى المتنوع كل عام، بما في ذلك محتوى ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية وأحداثاً حية تغطي الألعاب الإلكترونية الشهيرة مثل «فيفا» و«سي إس:غو» و«دوتا2» و«ستاركرافت» و«هيرثستون» و«فورتنايت» .

بالإضافة إلى أهم البطولات السابقة والامتيازات الدولية، بما في ذلك «بوكيمون» و«ماريو» وأفلام وثائقية. وتهدف القناة إلى تغطية أكثر من 150 بطولة وفعالية دولية كبرى، تشمل تغطية مباشرة لبطولة أفريقيا للرياضات الإلكترونية وبطولة الفيفا وبطولة الشطرنج لعام 2023.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج «أرت فورمات لاب» في دبي، خلود أبو حمص، عن أن هذا التعاون سيشهد شراكة بين الشركتين لإنتاج الموسم الثاني من برنامج «عش التحدي» الشهير، وهي بطولة ألعاب الفيديو الأصلية لشركة الإنتاج، على أن يقام الموسم الثاني في القاهرة في أكتوبر المقبل بمشاركة أفضل 16 فريقاً للرياضات الإلكترونية من المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والكويت، مشيرة إلى التوقعات بنمو مستقبل صناعة ألعاب الفيديو بسرعة فائقة، ونمو الإيرادات العالمية بنسبة تزيد على 50 % خلال السنوات الخمس المقبلة.