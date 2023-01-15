رحيل «العم راي» منسق الأسطوانات الأكثر استمرارية

المصدر: هونغ كونغ - أ.ف.ب

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توفي مذيع محبوب في هونغ كونغ حاز لقب «منسق الأسطوانات الأكثر استمرارية» في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن 98 عاماً، بعد مسيرة مهنية استمرت أكثر من سبعة عقود.

وحظي رينالدو ماريا كورديرو، المعروف لدى محبيه باسم «العم راي»، بتقدير كبير بوصفه اسماً بارزاً في المجال أسهم في انطلاق عدد كبير من الموسيقيين المحليين، وعرّف أجيالاً من سكان هونغ كونغ على أحدث الاتجاهات في موسيقى البوب في برامجه الإذاعية.

وأجرى «العم راي» مقابلات مع عشرات أيقونات البوب على مر السنين، بينهم فرقتا بيتلز وبي جيز، إضافة إلى إيلا فيتزجيرالد وفرانك سيناترا.

وقالت لجنة نظمت جنازته: إن كورديرو توفي الجمعة في هونغ كونغ وسط عائلته وأصدقائه الذين غنّوا لوداعه أغنية «يول نيفر ووك آلون» (لن تمشي وحدك أبداً).

وقال وزير الثقافة في هونغ كونغ كيفين يونغ إن منسق الموسيقى المخضرم كان «شخصية بارزة في الثقافة الشعبية في هونغ كونغ»، وقدم «إسهامات كبيرة في المشهد الموسيقي» المحلي.

وعمل كورديرو المولود في هونغ كونغ عام 1924، وهو الخامس بين ستة أبناء في عائلة تنحدر من مهاجرين برتغاليين، مأمور سجن ثم مصرفياً، قبل أن يتحول إلى الموسيقى عام 1949. وأصبح كورديرو اسماً مألوفاً في ستينيات القرن الماضي من خلال تقديمه برامج إذاعية عبر محطة عامة في هونغ كونغ حققت نجاحاً كبيراً في أوساط المراهقين.

وهو حصل على لقب «منسق الأسطوانات الأكثر استمرارية في العالم» من موسوعة غينيس العام 2000. وتقاعد كورديرو عام 2021، قائلاً: «لقد عشت أفضل ما في الحياة، ولدي كل ما أريد أن أكونه، كل ما أردت القيام به».