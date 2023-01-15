«الشارقة للشعر العربي».. تجارب أدبية تؤكد عافية القصيدة

المصدر: الشارقة - البيان

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احتضن قصر الثقافة في الشارقة ضمن فعاليات النسخة الـ19 من مهرجان الشارقة للشعر العربي مساء أول من أمس أمسية شعرية عقدت في قصر الثقافة بالشارقة بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة المنسق العام للمهرجان ومحمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر ولفيف من المهتمين وضيوف المهرجان.

شارك في الأمسية الشعراء محمد عبدالباري «السودان» وعائشة الشامسي «الإمارات» وجاسر البزور «الأردن» وأحمد نناوي «مصر» وسارة الزين «لبنان» وسلطان السبهان «المملكة العربية السعودية» وإبراهيم السالمي «سلطنة عُمان» فيما قدم الأمسية الشاعر المغربي مخلص الصغير.

وقدّم الشعراء المشاركون عصارة تجاربهم الشعرية عبر نصوص تؤكد عافية القصيد وتنوعت النصوص بين النظم العمودي وقصيدة التفعيلة وتعددت الأغراض الشعرية بين موضوعات الغزل والحكمة والشجن والحواريات المملوءة بالأسئلة.

وفي ختام الأمسية كرم كل من عبدالله العويس ومحمد القصير الشعراء المشاركين في الأمسية.