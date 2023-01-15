فنان فيتنامي أتقن الرسم فاتهموه باستخدام «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمضى الفنان الفيتنامي مينه آن نجوين هوانغ، 100 ساعة من وقته منكباً على رسم غلاف كتاب ليتهمه موقع فني باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج العمل. وينقل موقع «ياهو نيوز» عن الفنان البالغ 30 عاماً قوله إنه يعيش الفنان في قلب الجدل الدائر على موقع المنتديات «رديت» وذلك بفضل لوحة تم تكليفه بإنتاجها مقابل 500 دولار لغلاف أحد كتب الخيال لمؤلف كتب «سيلكي ميث»، حيث ُطلب منه في أواخر يوليو من العام الماضي، إنتاج العمل، وبحلول 7 سبتمبر تم إنتاج القطعة النهائية، ثم تم تصميم الغلاف بحلول منتصف أكتوبر.

وفي أواخر ديسمبر، قرر القيام ببعض الترويج الذاتي فنشر التصميم بعنوان «ميوز إن وور زون» في منتدى «ار/‏‏ ارت»، فقام وسطاء الموقع بحظره للاشتباه في استخدامه الفن المنشأ بوساطة الذكاء الاصطناعي الذي يخالف قواعد الموقع.

وحينما اتصل موران بمشرفي الموقع ليشرح لهم أنه لم يستخدم الذكاء الاصطناعي مرسلاً رابطاً إلى محفظتهم، رد أحدهم برسالة نشرها موران في تويتر تقول: «لا أصدقك، وحتى لو رسمها موران لا يهم لأنه من الواضح أنه تصميم مدفوع بالذكاء الاصطناعي»، وقام الموقع بإسكات موران ما حرمه الدفاع عن نفسه.