«آرت دبي» جهة تكليفية لـ«الفن العام في دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم اختيار «آرت دبي»، المعرض الفني العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، كأول جهة تكليفية ضمن مبادرة حكومية جديدة لإدارة وتنفيذ تكليف فني تدشيني لبرنامج «الفن العام في دبي» بهدف نصب تركيب فني مميز في حديقة عامة هامة بمنطقة الحضيبة بنهاية العام الجاري.

بدأ قبول طلبات التقدّم للتكليف الفني اعتباراً من يوم أمس، وسيتم تلقي العروض حتى الموعد النهائي في 13 فبراير المقبل. كما سيتم الإعلان عن الفنانين المُدرجين على قائمة المرشحين في مقر «آرت دبي» في الفترة ما بين 1 إلى 5 مارس، وسيحصل كلٍ منهم على مبلغ قدره 5000 دولار من أجل تقديم عرض ونموذج مُصغّر لقطعهم الفنيّة ترقباً للإعلان عن الفائز في فصل الربيع من 2023. سيتم الإعلان عن العمل الفائز للجمهور في أواخر العام الجاري.