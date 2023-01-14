دبي وجهة جاذبة للأفكار والمشاريع الطموحة

المصدر: دبي - البيان

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زار فريق هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، برئاسة هالة بدري، مدير عام الهيئة، «AYA» أول جيل للرحلة الترفيهية يقدم تجارب فنية تفاعلية افتراضية.

والذي فتح أبوابه أخيراً في مركز «وافي سيتي» بدبي، ليأخذ زواره في رحلة إبداعية تزودهم بخبرات تفاعلية جديدة، عبر ما يقدمه من تجارب نوعية توفرها 12 منطقة مختلفة تمتاز كل منها بطابعها وفنونها الخاصة التي تعتمد على أحدث التقنيات، وتمتد على مساحة 40 ألف قدم مربع.

وخلال الزيارة، جالت بدري بين أروقة مناطق «AYA» التي تقوم على دمج الفنون مع مجموعة من التقنيات التفاعلية لسرد عدد من القصص الآسرة بأسلوب مميز، حيث تبدأ الرحلة بتجربة «آرورا» وهي تعتبر بمثابة النظرة الأولى على العالم الجديد، مروراً بتجربة (Source) وتمثل قاعة غامضة من البحيرات الرقمية.

ومن ثم تجارب «درافت» و«أوتلاندر»، فيما تنتهي الرحلة بتجربة «هارمونيا» التي تستغرق نحو 3 دقائق ويُقدم فيها عرض ضوئي خاص يمتد لمسافات بعيدة.

وفي هذا السياق، لفتت مدير عام الهيئة إلى أن «AYA» يمثل نقلة نوعية في مسيرة إبداعات دبي، التي اختارتها شركة «هايبر سبيس» الناشئة والمختصة بالمنتزهات الترفيهية المستقبلية لتكون حاضنة للتجربة الأولى من «AYA»، ما يؤكد على مكانة الإمارة العالمية وجهة جاذبة للأفكار والمشاريع الطموحة ويتناغم مع تطلعاتها بأن تكون مدينة المستقبل.

تجسيد

ونوهت بدري إلى أن اهتمام دبي بالابتكار والتقنيات العالية ساهم في تحويلها إلى مختبر عالمي لتجربة الأفكار الجديدة، مؤكدة ، دعم «دبي للثقافة» للمشاريع المختلفة التي تساهم في تجسيد رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأشادت بدري بنوعية الأفكار ومضامين التجارب الفنية التفاعلية الافتراضية التي يشتمل عليها «AYA»، مؤكدة بأنه يعزز من إمكانيات دبي وقدراتها على استقطاب المواهب الإبداعية للاستفادة من الفرص التي توفرها لهم.

ويُمكن لزوار «AYA» الاستمتاع من خلال كل تجربة فنية تفاعلية بمشاهدة ملايين النجوم وأضواء الحدائق والألوان التي تثير العواصف وتشكل البحيرات الافتراضية.

كما يمكنهم أيضاً وأثناء مرورهم بمنطقة «أوتلاندر» التعرف على شخصيات «الأفاتار» والتفاعل معها كجزء من التجربة المميزة. يشار إلى أن «AYA» من ابتكار شركة «هايبر سبيس» التي تخطط حالياً لافتتاح تجارب أخرى في كافة أرجاء دبي ومناطق أخرى من العالم.