«الدوران حول دبي» مغامرات تستكشف وجهات «دانة الدنيا»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ضمن جهودها للاحتفاء بـ«دانة الدنيا» وجهة سياحية مفضلة ترضي أذواق مختلف الزوار، مقطعاً ترويجياً لسلسلة جديدة مليئة بالمغامرات من ثلاث حلقات بعنوان «الدوران حول دبي»، أبطالها هذه المرة، الثنائي الكوميدي الهندي الشهير، جيمي وجيسي ليفر.

ويأخذ الثنائي بروحهما المرحة الجمهور في مقطع الفيديو، عبر بعض أرقى المعالم السياحية في دبي من مشاهدة شروق الشمس من منطاد هوائي، إلى عرض النافورة بإطلالة رائعة على برج خليفة، إلى تجربة المشي على حافة الطابق 53 من مرصد سكاي فيوز، وتسلق برواز دبي وزيارة متحف المستقبل، ومقابلة الشيف الهندي فينيت بهاتيا.

ويذكر موقع غوا كرونيكل الهندي أن السلسلة التي جاءت نتيجة تعاون مع تطبيق مشغل الفيديو الهندي «إم أكس بلاير»، تستكشف تسعة مواقع مثيرة وأنشطة غريبة يقوم بها الأخوان من خلال الكوميديا.

ويعرف الثنائي الكوميدي بالمحتوى غريب الأطوار، وهما يتشاركان شغفاً بالمغامرة خلال العطلات العائلية. وخلال بحثهما عن وجهتهما التالية يختاران دبي المدينة التي تقدم تجارب ومغامرات لا تنسى.

لكن الرحلة لها تطور خاص غريب، إذ يتجهان إلى دبي بعجلة دوارة تقرر إلى أين الاتجاه في المدينة. وينقل «غوا كرونيكل» عن بدر علي حبيب، المدير الإقليمي - جنوب آسيا في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري قوله: «سررنا بالتعاون مع إم اكس بلاير لإطلاق سلسلة مصغرة جديدة مصممة لإلهام المسافرين الهنود لاستكشاف دبي وكل ما تقدمه المدينة من إثارة.

ونظراً لكونها واحدة من أكثر مدن العالم انتشاراً على انستغرام، تقدم دبي مجموعة متنوعة من الخلفيات من المناظر الطبيعة البكر إلى مناطق الجذب والتجارب ذات المستوى العالمي».

وفي شرح مفصل لمغامراتهما، أفاد جيمي ليفر: هذه هي السلسلة الأولى معاً ونحن متحمسان للغاية لمعرفة كيف يتفاعل الجمهور. بدورها، أضافت جيسي: بخلاف الحصول على فرص لاكتشاف تلك المدينة الرائعة وأنشطتها المليئة بالإثارة مع جيمي، كانت تجربة فريدة تلك التي قدمتها لنا تجربة «الدوران حول دبي».