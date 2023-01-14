«ڤي أنبيتابل» في القرية العالمية..عروض تتحدى قوانين الجاذبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن أحدث إضافاتها لقائمة العروض العالمية التي تستضيفها في الموسم 27، ولأول مرّة في الشرق الأوسط، والذي تقدمه فرقة «ڤي - أنبيتابل» الفائزة بالمركز الأول في برنامج المواهب الأمريكية بنسخة «الأفضل على الإطلاق» في 2020.

حققت الفرقة المكونة من 45 موهبة من أفضل المواهب الاستعراضية في الهند نجاحاً كبيراً في عالم العروض الأكروباتية الراقصة، وشهرة عالمية بعد مشاركاتها المميزة في عدد من برامج المواهب الأضخم مثل «دانس بلاس» وبرنامج المواهب الهندية وبرنامج المواهب الأمريكية في نسخة عام 2018، قبل أن تتوج بلقب «الأفضل على الإطلاق» في نسخة 2020 من البرنامج ذاته.

استضافة

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «نحن متحمسون للغاية لاستضافة فرقة ڤي - أنبيتابل على مسرح القرية العالمية، وخصوصاً لأنهم قد نجحوا مسبقاً بالحصول على الباز الذهبي من قبل كل من سايمون كويل ودوين ويد. سيتوجب على ضيوفنا الاستعداد لتلقي جرعة عالية من الأدرينالين قبل حضور هذا العرض الرائع، والذي يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط».

تقدم فرقة ڤي - أنبيتابل عروضها الرائعة يومياً ما عدا أيام الثلاثاء على المسرح الرئيسي في القرية العالمية لغاية 30 يناير الجاري، ومن دون أي تذاكر إضافية على تذكرة الدخول، ليستمتع الضيوف بعالم أكثر روعة.