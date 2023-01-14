المصدر: قراءة : فاطمة العرياني

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هل غيرت أحلامك وركنت للفشل؟ هل حار بك الطريق ولا تدري أين الخلل؟ كتاب «لا تتوقف: 10 طرق لتظل مبدعاً في الأوقات الجيدة والسيئة»، يمهد لك الطريق من أهمية الروتين إلى الصبر والاستمرار على قيد الأمل.

بعد «حروف من نور» والإهداء يبدأ المقدمة بعنوان «لقد كتبت هذا الكتاب لأني احتجت قراءة كتاب مثله»، ليستهل بعنوان «كل الأيام متشابهة عِش كل يومٍ على حدة» طريقته الأولى التي يوضح فيها أهمية الروتين اليومي في الرحلة الإبداعية، مؤكداً ضرورة التركيز على الحاضر فحسب دون الالتفات للماضي أو الخوف من المستقبل، فيوصيك بتنظيم روتينك والالتزام به بكتابة قائمة الأولويات لك.

لتأتي الطريقة الثانية بعنوان «خصص لنفسك محطة عزلة - انفصل عن العالم لتتصل مع ذاتك» يناقش فيها أهمية التواصل في الإلهام، تواصل الإنسان مع الآخرين وتواصل الإنسان مع ذاته أغلب ما يكون لإنجاز الأعمال ثم يلتفت إلى أهمية الإتقان في طريقته الثالثة التي بعنوان «اترك الألقاب وركز على العمل» ويوصي فيه بالاستمتاع، ليكمل بطريقته الرابعة «لتكن أعمالك الإبداعية بمثابة هدايا تقدمها للآخرين».

وفي طريقته الخامسة «(شيء عادي - اهتمام إضافي) شيء رائع ومميز» يوضح فيه مهارة تحويل الأمور العادية إلى أمور غير مألوفة من خلال نظرة الفنان، مؤكداً أهمية التمهل والتخطيط لإدراك حقيقة التأمل وتفعيلها مع ضرورة تحديد الأولويات وتفعيل الانتباه وحمايته بشكل سليم، فيدعو إلى كتابة مذكرة يومية لرفع مستوى التركيز. أما في طريقته السادسة «تخلص من وحوش الفن» يؤكد أن الفن وسيلة لتحسين حياتنا.

وفي طريقته السابعة «بإمكانك تغيير رأيك» موضحاً أن الشك هو منبع الفن مؤكداً أن الأمل والتفكير العميق هو دأب الفنان؛ ليتابع في طريقته الثامنة «حين تقع فريسة الشك، رتب ما حولك»، حيث إن الفن يقوم على البحث عن الروابط بين الأشياء، فالترتيب يؤدي إلى مزيد من الاستكشاف وإعادة التواصل مع الأشياء، كما أن القيلولة تساعد على ترتيب الأفكار ثم ينتقل إلى أهمية المشي والرياضة للتفكير السليم في طريقته التاسعة «الشياطين تكره الهواء النقي»، لينتهي إلى طريقته العاشرة «ازرع حديقتك للإبداع مواسمه» التي يؤكد فيها على ضرورة الصبر والاستمرارية.

كتاب هادئ ملهم يقودك بسلاسة ويسر للانضباط والتركيز وتوزيع طاقتك في أعمالك والصبر عليها حتى تجني الثمرة بعد الثمرة بتمهل وحسن تخطيط وقراءة. يبدأ كل طريقة بقول ويختمها بقول كما يحوي على خرائط ذهنية تساعد أكثر في توضيح الفكرة ليضع بين يدينا خلاصة تطبيق محتوى الكتاب في آخر فقرة.