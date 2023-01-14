حور القاسمي تترأس اجتماع «الرابطة الثقافية الفرنسية» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد مجلس إدارة «الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة» أمس أول اجتماعاته في «بيت الحكمة» بالشارقة بحضور الشيخة حور القاسمي رئيسة الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة والشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة نائب رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة وهوغو هنري سيلان مستشار التعاون والعمل الثقافي ممثل سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وإيميري كاليما بروفيسور التاريخ في «معهد إفريقيا» في الشارقة وأودري ليزينور مديرة الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة.

مشاريع

واستهلت أودري ليزينور الاجتماع بعرض تقديمي حول المشاريع القائمة والمستقبلية واتفاقية الانضمام بين السفارة الفرنسية وشبكات الرابطة الفرنسية في أبوظبي ودبي والشارقة التي وقعت في مقر دائرة العلاقات الحكومية ومذكرات التفاهم التي ستوقع في المستقبل والشراكات مع المدارس والجامعات في إمارة الشارقة بالإضافة إلى اعتماد مقر الرابطة الثقافية الفرنسية في الشارقة مركزاً رسمياً لامتحانات اللغة الفرنسية وتنظيم الأنشطة والفعاليات المخصصة للأطفال لمساعدتهم على أداء واجباتهم المدرسية إلى جانب التعاون مع «مؤسسة الشارقة للفنون».

خطة

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «نلتقي في أول اجتماع لمجلس إدارة الرابطة الثقافية الفرنسية في إمارة الشارقة حيث تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لعام 2023 لتوفير فرص تعليم اللغة الفرنسية في إمارة الشارقة ودعم برنامج التبادل الثقافي بين جمهورية فرنسا ودولة الإمارات ونحن سعداء بافتتاح هذا المركز في إمارة الشارقة.

بدوره قال هوغو هنري سيلان: «فخورون بتأسيس الرابطة الثقافية الفرنسية (أليانس فرانسيز) في الشارقة ونعتبره خطوة كبيرة في مسيرة تعزيز العلاقات بين فرنسا وإمارة الشارقة حيث تعد الرابطة مدرسة فرنسية تضاف إلى (المدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو) في الشارقة ومؤسسة تعليمية لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الإماراتية الحكومية والخاصة وتمثل حضور الرابطة الثقافية الفرنسية في الفعاليات الثقافية الكبرى بإمارة الشارقة مثل معارض الكتاب والبينالي وغيرها».

شكر

وأضاف: «نتوجه بالشكر الجزيل لحكومة الشارقة وللشيخة حور القاسمي رئيسة الرابطة الثقافية الفرنسية بالشارقة والشيخ فاهم القاسمي نائب رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية بالشارقة لجهودهما في تأسيس هذه الرابطة حيث ستواصل سفارة فرنسا في دولة الإمارات العمل على عدد كبير من المشاريع مع شبكة الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي ودبي والشارقة والمعهد الفرنسي في الدولة.