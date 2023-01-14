مكتبة محمد بن راشد تكرّم الشركاء والرعاة والداعمين لرسالتها الثقافية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مكتبة محمد بن راشد، حفلاً مميزاً، لتكريم شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة والرعاة والمساهمين؛ بحضور معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس الإدارة، ود.محمد سالم المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين والموظفين.

إنجازات

وقال معالي المر، «إنّ تكريم شركائنا والرعاة والمساهمين، هو تقدير لعطائهم وجهودهم المخلصة في دعم مكتبة محمد بن راشد، لتصبح أحد أبرز الوجهات الثقافية التي تحتضن أكبر تشكيلة معرفية متنوعة تضم أكثر من مليون عنوان في جميع المجالات بلغات عدّة». وأضاف: «نحتفل اليوم بالإنجازات والنجاحات التي حققتها مكتبة محمد بن راشد في فترة وجيزة منذ افتتاحها العام الماضي، على أمل أن نستكمل التعاون المشترك بين الشركاء على المدى البعيد».

وبدأت فعالية حفل التكريم بكلمة لمعالي محمد المر، بعدها تم عرض فيديو مسجل يعكس أبرز الإنجازات التي حققتها مكتبة محمد بن راشد والإحصائيات التي سجلتها منذ انطلاقها حتى اليوم. وكرّمت مكتبة محمد بن راشد معالي د.أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعمر الفطيم، والمهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام السابق لبلدية دبي، إلى جانب جمال الغرير، وشبيب المرزوقي، ومحمد نور الهاشمي، وعبدالله محمد طيب خوري.

كما تم تكريم كلاً من هيئة دبي الطرق والمواصلات، بلدية دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة المالية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ومركز دبي التجاري العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز الخدمات المساندة، و«اتصالات من e&»، ومكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وبيت الحكمة، وشركة بروكويست، ونسيج.