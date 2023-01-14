ذياب بن محمد بن زايد وعدد من الشيوخ يزورون مهرجان الحصن 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مهرجان الحصن 2023، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 22 يناير الجاري، احتفاءً بالتراث الثقافي لدولة الإمارات وتجاربها الفنية المعاصرة.

واطّلع سموه، خلال الزيارة، على معارض الحرفيين وإبداعاتهم الفنية، كما شهد عدداً من العروض الموسيقية التراثية وجانباً من الفعاليات الثقافية.

رافق سموه خلال جولته كل من سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان، والشيخ مبارك بن حمدان بن مبارك آل نهيان.

كما رافق سموّه معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسلامة ناصر الشامسي، مدير إدارة المواقع الثقافية، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

فعاليات

ويحتضن المهرجان، الذي يُقام في قصر الحصن وسط مدينة أبوظبي، وتستمر فعالياته على مدى عشرة أيام، مجموعة من العروض التراثية والثقافية والأعمال الفنية، ومعارض الحرف والمشغولات اليدوية، وورش العمل الإبداعية، وتجارب التسوق وفنون الطهي، التي تُلبي تطلعات وأذواق الزوار من جميع الأعمار. وتشهد الدورة الحالية من المهرجان عودة «قرية الصنّاع» بباقة من المنتجات المتنوعة، التي أبدعها فنانون ومصمّمون من متاجر وعلامات إماراتية وخليجية.. ويمنح «بيت الحرفيين» زواره فرصة المشاركة في التجارب الغامرة والجولات التفاعلية، وورش العمل الإبداعية.