عطلة نهاية أسبوع مميزة في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد مهرجان الشيخ زايد، فعاليات مميزة مخصصة لزواره من كل أفراد المجتمع خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتضمن العديد من الأنشطة الممتعة والمشوقة.

ومن أبرز فعاليات نهاية الأسبوع في المهرجان، عروض الألعاب النارية الكبرى التي ينتظرها الزوار، ومسيرة الحضارات العالمية، إضافة إلى قائمة ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوع بين الثقافية والترفيهية، حيث تتضمن فعاليات المهرجان القرية التراثية، ومنافسات «الوثبة كاستم شو»، وغيرها من الفعاليات التي تناسب كل أفراد العائلة.

ويقام يوم السبت المقبل السحب الثاني من سحوبات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي يهدف إلى تكريم جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الحفاظ على الجواد العربي الأصيل وترويج الإرث الحضاري لمواطني الدولة وتراث الآباء والأجداد.

ويشتمل المهرجان أيضاً على حفلة غنائية تقام على مسرح القرية التراثية يوم السبت، إضافة إلى عروض أجنحة الحضارات العالمية المشاركة، وحديقة الأضواء والزهور وتجارب الطعام المتنوعة، ومسرح الأطفال الذي يقدم عروضاً ترفيهية وتثقيفية وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتعددة.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد في نسخته الحالية التركيز على تقديم رسالة «حياكم» لزواره، والتي تعد عنواناً بارزاً للكثير من الفعاليات والأحداث التي يقيمها المهرجان بشكل يومي وتجتذب إليه الآلاف من الزوار.

ويحرص المهرجان منذ انطلاقته على نقل الموروث الثقافي والفكري لدولة الإمارات وإظهار ثراء تقاليد الدولة، وإبراز مدى تنوعها من خلال تنظيم حدث ثقافي عالمي المقاييس قادر على استقطاب مواطني الدولة والمقيمين والسياح.

ويستمتع زوار المهرجان بمئات العروض الرئيسة اليومية والأسبوعية، من أبرزها عروض «نافورة الإمارات والليزر»، حيث تم تطوير النافورة بالكثير من الإضافات الحديثة والعروض الفنية الشيقة الممتعة، لما تحظى به من اهتمام وحضور كبيرين من قبل الزوار.