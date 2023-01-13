«ربع قرن» تطلق مشروع «المسرح وفنون العرض»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن انطلاق مشروعها للمسرح وفنون العرض 2023 الذي يحفل ببرامج ومشاريع ومسابقات تستهدف منتسبي مؤسساتها في الأعمار من 6 إلى 31 عاماً، استرشاداً بمقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «لنجعل المسرح مدرسة للأخلاق والحرية»، وسعياً نحو الارتقاء بالشخصية القيادية للأطفال والشباب وتدريبهم على العمل بروح الفريق وتنمية مهاراتهم ومعارفهم.

جاء ذلك خلال اليوم المفتوح الذي عقد مساء أول من أمس بمقر ربع قرن للمسرح وفنون العرض «مسرح الزاهية» وسط حضور جماهيري لافت تقدمه الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة وشذى الملا الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون بوزارة الثقافة والشباب والدكتور عبد العزيز النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين والبروفيسور بيتر باولو المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية والدكتور عطا حسن عبد الرحيم مدير مركز التعليم المستمر والتطوير بالجامعة القاسمية إلى جانب عدد من الفنانين ومديري مؤسسات ربع قرن ومحبي المسرح.

واستمتع الحضور بمشاهدة العرض المسرحي المشارك في مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل في الجمهورية التونسية بعنوان «فتاة القمر» من أداء منتسبي مركز الطفل في خورفكان، وكرّم الشيخ فاهم القاسمي أعضاء الفريق من أطفال ومدربين ومشرفين.

وتعرف الحضور على إنجازات برامج ومشاريع وورش عمل ربع قرن للمسرح وفنون العرض للعام 2022 من خلال المقطع المرئي الذي ألقى الضوء على عدد المستفيدين والبالغ عددهم (1192) من منتسبي مؤسسات ربع قرن المتمثلة في «أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات - تطوير» من أبرزها المشاركة بثلاثة عروض فنية في فعاليات الشارقة ضيف شرف معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب في المكسيك لمنتسبي ناشئة الشارقة والشارقة لتطوير القدرات بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب وتقديم 21 عرضاً فنياً في متنزه كشيشة بالشارقة وقدمت تلك العروض أيضاً في مناطق متعددة بمختلف أرجاء الإمارة طبق المنتسبون خلالها مهاراتهم المكتسبة من 64 ورشة في الفنون المسرحية و36 ورشة في فنون العرائس وخيال الظل والراوي و3 ورش في برنامج ربع قرن لقياديي المسرح إضافة إلى ثلاث مسابقات تنافسية.

وكشف الدكتور عدنان سلوم خبير الفنون المسرحية في مؤسسة ربع قرن خلال الحفل عن أهم البرامج والمبادرات والمسابقات لعام 2023 منها برامج متخصصة بمستويات حرفية ممنهجة تترابط مع الفئة العمرية التي ستقدم لها. كما تم الإعلان عن «جائزة الإبداع المسرحي» تحت شعار «شركاء في صنع الشخصية المبدعة»، والتي تستهدف منتسبي مؤسسات ربع قرن تتويجاً لإبداعاتهم الفردية إلى جانب «مسابقة الكتابة المسرحية» الموجهة لكل فئات المجتمع من المبدعين في كتابة النصوص المسرحية تحت شعار «شركاء في صنع المحتوى المناسب لمسرحنا».