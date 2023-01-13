مكتبة محمد بن راشد تكرم الشركاء والداعمين لرسالتها الثقافية

المصدر: وام

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نظمت مكتبة محمد بن راشد، حفلاً، لتكريم شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة والرعاة والمساهمين، وذلك ضمن جهودها لتقدير إنجازات شركائها ودعم التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الرئيسية للجميع وتحسين الوعي وقيادة الجيل الجديد حول الدعم الثقافي.

حضر الحفل معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، وعدد من كبار المسؤولين والموظفين.

وقال معالي المر: "إن تكريم الشركاء والمساهمين، يأتي تقديراً لعطائهم وجهودهم المخلصة في دعم مكتبة محمد بن راشد، لتصبح أحد أبرز الوجهات الثقافية التي تحتضن أكبر تشكيلة معرفية متنوعة تضم أكثر من مليون عنوان في جميع المجالات بلغات عدّة".

وأضاف، أن الاحتفال بالإنجازات والنجاحات التي حققتها مكتبة محمد بن راشد يأتي عقب فترة وجيزة منذ افتتاحها العام الماضي، على أمل استكمال التعاون المشترك بين الشركاء على المدى البعيد، مقدماً الشكر لهم على إسهاماتهم الكبيرة وجهودهم في إثراء محتوى المكتبة وتنوعه، وتعزيز الجهود تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031.

وتم خلال الحفل عرض فيديو مسجل يعكس أبرز الإنجازات التي حققتها مكتبة محمد بن راشد والإحصائيات التي سجلتها منذ انطلاقها، ومراحل التأسيس من الفكرة إلى الواقع، ثم تكريم الشركاء والرعاة والمساهمين.

وكرّمت مكتبة محمد بن راشد، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام السابق لبلدية دبي.

كما تم تكريم الإعلاميين وعدد من الجهات الإعلامية المرئية والمقروءة والرقمية منها: وكالة أنباء الإمارات "وام"، وصحف "الاتحاد" و"البيان" و"الخليج" و"الإمارات اليوم"، ومؤسسة دبي للإعلام، وتلفزيون أبوظبي، على إسهاماتها الكبيرة في دعم القطاع الثقافي في دولة الإمارات، ومكتبة محمد بن راشد خاصة.

وكرّمت المكتبة كلاً من هيئة دبي الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة المالية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ومركز دبي التجاري العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز الخدمات المساندة، إضافة إلى "اتصالات من e&"، ومكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وبيت الحكمة، وشركة بروكويست، ونسيج، على جهودهم وعطائهم في دعم المكتبة لتكون أبرز الوجهات الثقافية محلياً وإقليمياً.