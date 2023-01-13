«طيران الإمارات للآداب» ينظم عدداً من حفلات التوقيع

المصدر: دبي - البيان

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ينظم مهرجان طيران الإمارات للآداب، ضمن برنامج حافل بالعديد من الفعاليات، عدداً من حفلات توقيع الكتب مع باقة من الكتّاب المرموقين من حول الوطن العربي والعالم. من المقرر إقامة الدورة الخامسة عشرة من المهرجان في مطلع شهر فبراير القادم، في الفترة بين 1 و6 فبراير، في فندق انتركونتننتال دبي فيستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد؛ وسيتمكن زوار المهرجان من التنقل بين مقري المهرجان عبر خور دبي باستخدام العبرة.

تشمل حفلات التوقيع العديد من الكتب التي نالت إعجاب النقاد والقرّاء في الفترة الأخيرة ومن أبرزها، الرواية الحائزة على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2022، «خبز على طاولة الخال ميلاد»، لمؤلفها الكاتب محمد النعاس، والرواية الحائزة على نفس الجائزة لعام 2021، «دفاتر الوّراق»، لمؤلفها جلال برجس.

ويشارك جلال برجس ومحمد النعاس في جلسة استثنائية بعنوان «الفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية - نعمة أم نقمة؟» والتي تخوض في تفاصيل مشهد ما وراء كواليس الشهرة نتيجة الفوز بالجائزة الأهم على الصعيد الأدبي. وفي نفس الإطار، تلتقي الكاتبة المرموقة شهد الراوي مع معجبيها لتوقيع كتبها، «فوق جسر الجمهورية» و«ساعة بغداد» كما يوقع الكاتب خالد النصرالله مجموعة كتبه الاستثنائية والتي تضم رواية «الدرك الأعلى» و«الخط الأبيض من الليل» إضافة إلى الكاتب المصري الموهوب طارق إمام والذي يلتقي بجمهوره لنقاش وتوقيع روايته الأكثر رواجاً، «ماكيت القاهرة». فيما يتاح للزوار لقاء كل من ميسون صقر القاسمي، أول كاتبة إماراتية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن كتابها «مقهى ريش: عين على مصر»، وريم الكمالي، أول كاتبة إماراتية تترشح للقائمة النهائية للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2022 عن روايتها «يوميات روز».

وعبرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان الإمارات للآداب، عن مدى حماسها لانطلاق المهرجان قائلة: «في غضون أسابيع، يفتح مهرجان طيران الإمارات للآداب أبوابه ويرحب بمحبي القراءة من حول دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع مع كتّابهم المفضلين في مكان واحد على شرف الأدب وحب الكلمة» وأضافت: «إن أساس الإبداع هو النقاش ولا شيء يثلج قلوبنا، منظمي المهرجان، أكثر من رؤية الكتّاب يتواصلون مع بعضهم البعض ومع معجبيهم بشكل مباشر».