«كلمة» يصدر «الطاقة المتجددة»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «الطاقة المتجددة»، للباحث نِك جِلي، أنجزها المترجم حازم علي وراجعها عمر الأيوبي، ويصدر الكتاب ضمن سلسلة «مُقدِّمات موجَزة» بالتعاون مع مطبعة جامعة أكسفورد العريقة.

يستعرض الكتاب مصادر الطاقة المتجددة الرئيسية، أي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المد والجزر والأمواج. ويشرح كيف يمكن أن توفر الطاقة المتجددة اليوم الكهرباء بأسعار متدنية مماثلة لأسعار محطات توليد الكهرباء التقليدية بالوقود الأحفوري، وأن تلبي كل احتياجات العالم من دون المساهمة في تغير المناخ الخطير أو التلوث. ويوضح الكتاب الفرص والآفاق التي يمكن أن تتيحها مصادر الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء للأشخاص غير المرتبطين بشبكات الكهرباء في كل أنحاء العالم.

ويقدم الكتاب تفسيرات واضحة للتقنيات، بما في ذلك الابتكارات الحديثة في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتخزين في البطاريات، واستخدام الطاقة الكهربائية لإنتاج وقود غازي من أجل التدفئة النظيفة.