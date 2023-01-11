«إكسبوجر ».. 74 مصوراً عالمياً يروون حكاياتهم في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» لإطلاق النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» التي تستضيف 74 فناناً ومغامراً ومبدعاً من أبرز المصورين بالعالم، خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، يروون حكاياتهم وتجاربهم من خلال 1794 صورة في 68 معرضاً فردياً وجماعياً، و41 جلسة حوارية، و63 ورشة عمل وجلسة نقاش جماعية، بالإضافة إلى النسخة الثانية من القمة البيئية، وسوق الصور، والمعارض التجارية، وحفل جوائز المهرجان.

ويستكمل المهرجان مسيرته كأحد أكبر الفعاليات المتخصصة بفن التصوير الفوتوغرافي في العالم، بعد أن شهدت دورته بالعام الماضي نمواً بنسبة 125 %، مما جعله وجهة للمحترفين والهواة، ومنصة تلبي احتياجات وتطلعات العاملين في الصناعات الإبداعية، وتوفر لهم فرصة التعلم وتبادل الخبرات.

خبراء

ويشهد المهرجان منذ دوراته السابقة حضور ومشاركة عدد من كبار المصورين وخبراء صناعة التصوير وقادة الفكر الذين يشاركون تجاربهم وخبراتهم مع الجمهور، حيث تناول برنامجه مختلف مجالات وفئات التصوير، ومنها التجاري، والمعماري، والفنون والأزياء، والرياضة، والفضاء، والتصوير الجوي (الدرون)، والثقافة والسرد القصصي البصري، وتصوير الرحلات، والمناظر الطبيعية، والتصوير الصحافي، والبورتريه، والأفلام القصيرة والصورة المتحركة، بالإضافة إلى صور الحياة اليومية «تصوير الشارع»، مقدماً للزوار من كل الفئات العمرية والتخصصات فرصة لاكتساب خبرات واسعة والتعرف على عوالم جديدة.

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «لدينا في «إكسبوجر» إيماناً راسخاً بقوة التصوير وأثره على حياة الناس في جميع أنحاء العالم، ونحن نسعى في هذه الفعالية التي تجمع أبرز المتخصصين إلى تسليط الضوء على قوة فن التصوير الفوتوغرافي ودوره في تعزيز التواصل وتوسيع الآفاق، حيث رسخ المهرجان مكانته مكتسباً سمعة مشرفة كمنصة عالمية متكاملة لفن التصوير الفوتوغرافي والمشاركين فيه الذين يعرضون تجاربهم ويتركون انطباعاً ملهماً، ولهذا لم يعد «إكسبوجر» مجرد معرض للصور، وإنما مهرجاناً تعليمياً ملهماً وحدثاً فنياً يحتفي بالإبداع والمبدعين والسرد القصصي البصري لتجارب من جميع أنحاء العالم».