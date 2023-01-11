دبي في 2023 حكايات فرح عامرة بالإبداع

المصدر: دبي - البيان

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فعاليات متنوعة وثرية من الحفلات والفعاليات الثقافية والترفيهية الحية يضمها جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتستضيفها الإمارة خلال يناير الجاري وفبراير المقبل.

ويشهد مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي يومي الجمعة والسبت، 13 و14 الجاري، عرض المسرحية الساخرة «الحرب العالمية السادسة».

ويستضيف مسرح «كوكا كولا أرينا» عرض «أوفو» الترفيهي من «سيرك دو سولي» من 12 وحتى 18 يناير الجاري.

ويحتضن مسرح دبي أوبرا أمسية فنية 27 يناير الجاري لراقصة الباليه العالمية سفيتلانا زخاروفا، نجمة فرقة «باليه بولشوي» الشهيرة. ويعود مهرجان القوز للفنون إلى «السركال أفنيو» يومي 28 و29 يناير، وذلك بعد النجاح الكبير، الذي حققته النسخة التاسعة عام 2022. ويعتبر هذا المهرجان أكبر فعالية للاحتفال بالفنون والثقافة في المنطقة، مع إقامة معارض وورش عمل متخصصة وعروض مباشرة متميزة.

كما يعود مهرجان «مذاق دبي 2023» ليحتفي بفنون الطهي من 3 وحتى 5 فبراير المقبل، في مدرج مدينة دبي للإعلام، ويشارك في هذا المهرجان أبرز المطاعم في دبي. وتستضيف دبي مهرجان «إلرو إكس إكس أل» الشهير، الذي انطلق من برشلونة، وجالت عروضه 84 مدينة في 34 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويحط رحاله في دبي لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم، وذلك يومي 17 و18 يناير الجاري، ويعتبر أحد أضخم مهرجانات الموسيقى الراقصة في العالم.

أغانٍ مميزة

ويعود الاستعراض الموسيقي «شريك» إلى مسرح دبي أوبرا من 21 وحتى 25 فبراير المقبل، حيث تستعد الفرقة الفنية لأداء أغانٍ مميزة مثل «بيج برايت بيوتيفل وورلد» و«دونت ليت مي جو».

ويقام مهرجان طيران الإمارات للآداب، الفعالية الأضخم في المنطقة للكلمة المكتوبة والمحكية، بدورته الـ 15 من 1 وحتى 6 فبراير المقبل، في إنتركونتننتال دبي فستيفال سيتي، ومكتبة محمد بن راشد.

ويصل عازف البيانو الشهير هافاسي إلى مسرح دبي أوبرا 14 يناير الجاري، بعدما حصل أداؤه على أبرز المسارح العالمية، مثل قاعة كارنيجي في نيويورك ودار الأوبرا في سيدني، على إعجاب الجماهير.

ويتضمن جدول فعاليات دبي حفلاً موسيقياً للمغني الشهير في عالم بوليوود وموسيقى البوب أريجيت سينغ يوم 20 يناير الجاري، في كوكا كولا أرينا. كما يحيي النجم الحائز خمس جوائز بلاتينيوم عمرو دياب في «حفل أبيض» مباشر حفلاً يطغى عليه اللون الأبيض على مدرج مدينة دبي للإعلام يوم 21 يناير الجاري.

عزف

وتستضيف دبي المؤلف الموسيقي الشهير في عالم هوليوود هانز زيمر، الحاصل على جوائز غرامي وجائزة الأوسكار، في عرض موسيقي حي برفقة أوركسترا، تضم 45 عازفاً وفرقة موسيقية ومجموعة راقصين، وذلك على مسرح كوكا كولا أرينا 27 يناير الجاري. ويعود نجم البوب والروك الإنجليزي توم أوديل إلى دبي في عرض مميز، يؤدي فيه أجمل الأغاني من ألبومه الجديد «بيست داي أوف ماي لايف» على مسرح دبي أوبرا يوم 4 فبراير المقبل. وتستضيف دبي مهرجان «إن كلاسيكا الدولي للموسيقى» من 12 فبراير ويستمر حتى 3 مارس المقبل، على مسرح كوكا كولا أرينا، وتجمع العروض الحية في المهرجان الشهير نخبة من العازفين المنفردين وفرق الأوركسترا المميزة.

ويحيي المغني والشاعر خالد عبدالرحمن حفلاً غنائياً في دبي أوبرا يوم 13 يناير الجاري، ويقدم خلاله أروع الأغاني من المكتبة العربية الكلاسيكية، التي تعود بالجمهور إلى أجواء تسعينات القرن الماضي.